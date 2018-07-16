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16 Temmuz 2018 10:35

Kavurucu sıcaklara park serinliği

2 milyon metrekare yeşil alanı, 400’ün üzerinde parkıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi Yenimahalle’de aşırı sıcakla kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, belediye parklarında derin bir nefes alıyor.

Kavurucu sıcaklara park serinliği

16 Temmuz 2018 10:35


Doğayla iç içe, ferah ve temiz,özenle dizayn edilmiş parkların çardaklarında, banklarında, çimlerinde oturan, kitap okuyan, arkadaşlarıyla sohbet eden ve piknik yapan Yenimahalleliler, gecenin geç saatlerine kadar açık havanın tadını çıkarıyor.


Spor alanlarıyla gençlerin vazgeçilmezi


Aynı zamanda spor aletlerinin ve koşu yollarının da bulunduğu parklar, spor kulüplerine gitme şansı bulamayan vatandaşların spor yapmasına da olanak sağlıyor.


Öte yandan, yeni yapılan parkların bazıları, özellikle gençlerin talepleri üzerine basketbol sahaları, tenis kortları ve plaj voleybolu sahasıyla donatılıyor.


Sosyal donatılarda dostluklar pekişiyor


Tüm vatandaşları parklara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yurttaşlarımız bu yaz da parklarımızda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirebilecek. Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Yenimahalleliler sokağa çıksın parklarımızda, spor tesislerimizde, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin, komşuluk ve hemşehrilik bilinci yeniden canlansın istiyoruz” dedi.




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