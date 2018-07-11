Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 12:52

Kavurucu sıcaklara serin alternatif parklar

Kavurucu yaz sıcaklıklarının yaşandığı bu günlerde Mamaklıların serinlemek için birinci tercihi parklar oldu.

Kavurucu sıcaklara serin alternatif parklar

11 Temmuz 2018 12:52

Çocuk, yaşlı, genç her kuşaktan insanın yorgunluğunu giderdiği parklarda yaz sıcakları fazla hissedilmiyor.


Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklar dört mevsim ayrı güzellik sunuyor. Her mevsim ayrı bir renge bürünen Mamak’ın parkları yaz aylarının gelmesiyle birlikte bambaşka bir görünüme büründü. Yazın yeşile, kışın beyaza, bahar aylarında ise yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünen parklarda Mamaklı vatandaşlar yazın tadını çıkarıyor. Parkların içine yerleştirilen spor aletleri, günün her saatinde spor yapma imkanı sağlıyor. Yürüyüş yolları ile sağlıklı bir hayatın kapıları aralanırken, parkların içinde bulunan oyun grupları da çocukların eğlencesine ev sahipliği yapıyor.



Kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttı


İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen yıl daha da arttığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 9 yılda 150 park yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti. Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak’ta park sayısının 354’e yükseldiğini belirten Akgül, “Mamak’ta hizmete sunduğumuz parklarımız hem şehir estetiğine katkı sunuyor hem de vatandaşlarımıza bu sıcak yaz günlerinde ev sahipliği yapıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç