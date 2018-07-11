Kavurucu sıcaklara serin alternatif parklar

Çocuk, yaşlı, genç her kuşaktan insanın yorgunluğunu giderdiği parklarda yaz sıcakları fazla hissedilmiyor.

Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklar dört mevsim ayrı güzellik sunuyor. Her mevsim ayrı bir renge bürünen Mamak’ın parkları yaz aylarının gelmesiyle birlikte bambaşka bir görünüme büründü. Yazın yeşile, kışın beyaza, bahar aylarında ise yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünen parklarda Mamaklı vatandaşlar yazın tadını çıkarıyor. Parkların içine yerleştirilen spor aletleri, günün her saatinde spor yapma imkanı sağlıyor. Yürüyüş yolları ile sağlıklı bir hayatın kapıları aralanırken, parkların içinde bulunan oyun grupları da çocukların eğlencesine ev sahipliği yapıyor.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttı

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen yıl daha da arttığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 9 yılda 150 park yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti. Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak’ta park sayısının 354’e yükseldiğini belirten Akgül, “Mamak’ta hizmete sunduğumuz parklarımız hem şehir estetiğine katkı sunuyor hem de vatandaşlarımıza bu sıcak yaz günlerinde ev sahipliği yapıyor” dedi.