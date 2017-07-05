Kavurucu sıcaklarda park serinliği

Özenle dizayn edilmiş parkların çardaklarında, banklarında, çimlerinde oturan, kitap okuyan, arkadaşlarıyla sohbet eden ve piknik yapan Yenimahalleliler, bazı parklarda bulunan süs havuzları eşliğinde de keyifli anlar yaşıyor. Sıcak havadan bunalan sokak hayvanlarının ve kuşların da tercihi olan parklar, gecenin geç saatlerine kadar konuklarını ağırlıyor.

Aynı zamanda spor aletlerinin ve koşu yollarının da bulunduğu parklar, spor kulüplerine gitme şansı bulamayan vatandaşların spor yapmasına da olanak sağlıyor. 7’den 70’e dolup taşan parklar, çocuklar içinse eğlencenin adresi oluyor. Çocuk parkında eğlenen minikler, güzel havanın tadını çıkartıyor.

Yenimahalle’nin parklarından çok memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Yenimahalle Belediyesinin yapmış olduğu parklar sayesinde açık havada komşularımızla, arkadaşlarımızla bir araya gelip oturuyoruz. Çay içiyoruz, piknik yapıyoruz. Parklar çok temiz, her tarafının yeşillendirilmesi yorgunluğumuzu alıyor. Bu yüzden parklarda dinlenme imkanı buluyoruz. Çocuklarımız da parkları çok seviyor, burada oyun parkında vakit geçiriyorlar” dedi.