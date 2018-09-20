Kayıp kemiklerin izinde hüzünlü yolculuk

yılında Sabahattin Ali'yi, Nebil Özgentürk yönetmenliğindeki “Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde” adlı belgesel gösterimi ve konser programıyla andı.

Çankaya Belediyesi romanları, öyküleri, şiirleri ve trajik yaşam öyküsüyle toplumcu gerçekçi Türk edebiyatının öncüsü sayılan Sabahattin Ali'yi, katledilişinin 70. yılında yönetmen Nebil Özgentürk'ün “Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde” adlı belgesel gösterimi ve Aysun-Ali Kocatepe çiftinin Sabahattin Ali şiirlerinden oluşan parçalarını seslendirdiği bir programla andı.

MEB Şura Salonu'nda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen geceye belgesel gösterimine imza atan Nebil Özgentürk, şair Ahmed Arif'in oğlu heykeltıraş Filinta Önal ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yönetmenliğini ve sunumunu Nebil Özgentürk'ün gerçekleştirdiği belgeseli izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve izleyiciler, kayıp ve hiç bulunamayan kemiklerin izini arayan Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin hüzünlü yolculuğuna adeta eşlik ettiler.

Filiz Ali'nin 70 yıl öncesine giderek hüzünlü yolculuğuna eşlik etmenin burukluğunu yaşadıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yarım kalmış öykü, yarım kalmış bir roman ve şiirdir Sabahattin Ali. Artık meskeni bu halkın yüreği olmuş Sabahattin Ali'yi böylesine güzel bir etkinlikle anmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Çankaya Belediyesi olarak değerlerimizi parklarımızda, kültür merkezlerimizde yaşatıyoruz. Dikmen bölgesinde yer alan en güzel parklarımızdan birinde Sabahattin Ali ismi yaşıyor ve sonsuza kadar da yaşamaya devam edecek” dedi.

Türk edebiyatına eserleriyle büyük katkı sunmuş olan Sabahattin Ali'nin şiirlerini ve sözlerini besteleyen sanatçılardan biri olan ve Sabahattin Ali şiirlerini en fazla besteleyen sanatçı olan Ali Kocatepe de gece de sahne aldı. Ali Kocatepe, eşi Aysun Kocatepe ile seslendirdiği Sabahattin Ali parçalarıyla salonu dolduran izleyenlere hem hüzünlü hem de keyifli bir akşam yaşattı.

Müzik severlerin severek dinlediği Sabahattin Ali parçalarını izleyicilerle birlikte söyleyen Kocatepe çifti gecenin sonunda Çankaya Belediye Başkanı ve Nebil Özgentürk ile birlikte ‘İzmir'in Dağlarında' adlı marşı söyledi.