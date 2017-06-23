Kaymakam Dural ve Başkan Yaşar’dan şehit yakınları ve gazilere iftar

800 kişinin katıldığı iftarda, teröre lanet, vatan için canlarına feda eden, bedenlerini ortaya koyanlara minnet vardı.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda gerçekleşen iftara Dural ve Yaşar birlikte ev sahipliği yaptı. Çok sayıda şehit yakını, gazi ve ailelerinin katıldığı iftarda Yenimahalle Kaymakamlığı ve Yenimahalle Belediyesi birim müdürleri de yer aldı. Masaları tek tek gezen Dural ve Yaşar, davetlilerle yakından ilgilendi. İftar, Yenimahalle İlçe Müftülüğü İmam Hatibi Ahmet Demir’in Kur’an tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi, hep birlikte oruç açtı.

“Birlik ve beraberlikle terör illetini yeneceğiz”

Bolluğun, bereketin, barış ve kardeşliğin sembolü Ramazan ayında şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, “Yaklaşık 7 bin yıllık tarihinde ülkemiz çok badireler atlattı, çok ihanetler gördü. Ancak tarihin hiçbir döneminde bu kahraman millet esir olmamıştır, mülteci olmamıştır, sömürge olmamıştır. İçinde yaşadığımız bu topraklar yalnızca bir toprak parçası değildir, çünkü bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanarak bize vatan olmuştur. Çanakkale’de, Sakarya’da, İnönü’de, Anafartalar’da hatta Kore’de, Kıbrıs’ta bu vatanı cansiperane savunan kahraman askerlerimiz bugün de Güneydoğu’da, Doğu’da, büyükşehirlerde terörün kendini gösterdiği her yerde aynı kararlılık ve inançla vatanı savunmaya devam etmektedir. Kahraman asker ve polislerimiz hatta öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz maalesef bu hain terörün kurbanı olmaktadır. Ancak bu millet, birlik ve beraberlik içinde bu illetin üstesinden gelmeyi her zaman başarmaktadır” dedi.

“15 Temmuz eşi görülmemiş bir direniştir”

15 Temmuz’un ülke tarihinin en büyük ihaneti olduğunu belirten Dural, “15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimiz birlik, beraberliğini tüm dünyaya, tüm hainlere göstermiştir. Ordunun içerisine sızan FETÖ’cü hainlerin, tanklarıyla tüfekleriyle silahsız milletin üzerine ateş ettiğini, bombalar attığını, devletin binalarını bombaladığınıbütün dünya gibi biz de hayretler içerisinde izledik. Ancak bu gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyen bir direniştir. Darbeyi silahsız bir şekilde, adeta darbecilere darbe yaparak önleyen bir millete sahibiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Onların acıları hala yüreğimizde. Ancak şu bir gerçek ki bugün yine bir takım emellerini gerçekleştirmek için bazı hainler çıksa bu milletin her ferdi, genciyle yaşlısıyla yine aynı kararlılığı gösterecektir” diye konuştu.

“Acıları paylaşmak borcumuzdur”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da bir konuşma yaparak şehit yakınlarını ve gazileri selamladı. Terörü lanetleyerek konuşmasına başlayan Yaşar, “Acılarımız bitmiyor. Dün de şehitlerimiz vardı, bugün de var. Ne olduğu belirsiz bir terör belasıyla ülke olarak 30 yıldır savaş veriyoruz. Nice canlar gitti. Evlatlarını kara toprağa veren ailelerin acıları hala ilk günkü gibi taze. Bu acıları yerel yönetimler olarak, devlet olarak sahiplenmek hepimizin borcu” dedi.

“Bütün duam barışın, kardeşliği, sevginin egemen olması”

Ramazan’ın önemine de vurgu yapan Yaşar, “Ramazan İslam âlemi için 11 ayın sultanı. Yapılan ibadetlerin, edilen duaların Allah katında en büyük değer bulduğu ay Ramazan ayı. İslam âlemi ve ülkemiz ne yazık ki son yıllarda acılarla dolu bir Ramazan yaşıyor. Halbuki Ramazan ayında kin ve nefretten uzak durmalıyız. Sevgiyi, barışı, kardeşliği ön plana çıkarmalıyız. Yüce Allah buyuruyor ki ‘Benim verdiğim canı ben alırım’ ama bu savaşta suçsuz günahsız insanlar maalesef hayatını kaybediyor. İslam ülkelerinin devlet adamları ülke halkının refahı, geleceği için harcayacakları paraları emperyalist güçlerin silah fabrikalarına aktarıyor. Bütün duam, ülkemizdeki terör belasından Yüce Allah’ın bizi kurtarması, İslam ülkelerinde yaşanan acıların son bulması, bütün dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin egemen olması için” dedi.

İftar programı Yenimahalle Müftüsü Sinan Kazancı’nın yemek duasıyla son buldu.