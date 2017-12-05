Kazakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 25’inci kutlandı

Türk dünyasının bu iki lokomotif ülkesi bugün artık medeniyet coğrafyamızdaki dirilişin öncüleri olmuştur" dedi.

Kazakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 25’inci yılı kapsamında bir konferans gerçekleştirildi. JW Marriot Hotel’de düzenlenen konferansa 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, iki kardeş ülke Kazakistan ile Türkiye arasındaki var olan birliğin ve dirliğin bu etkinlik sayesinde, artarak devam etmesi temennisinde bulundu. "Dünya haritasında ayrı ayrı yerlerde görünsek de, aynı göğün altında aynı hedefe odaklanmış kardeşler, candaşlar olduğumuzu biliyoruz" diyen Topçu, iki ülkenin ortak tarihinin de Atayurtla-Anadoluyu yakınlaştırdığını, aynı atanın balaları olarak, binlerce yıldır iki ülkenin birbirini tanıdığını, Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi Hazretlerinin Alperenleri olduğunu kaydetti.

"Her alanda çok büyük atılımlar yapıyoruz"

11. yüzyılda Anadolu’ya göçen ve bugün iki ayrı bağımsız ve güçlü Türk devleti olarak iki ülkenin aynı hedefe yürüdüğünü belirten Topçu, "Türkiye’de 83,5 milyon Kazak yaşıyor, Kazakistan’da da 18 milyon Anadolu Türk’ü yaşıyor. Türk dünyasının bu iki lokomotif ülkesi bugün artık medeniyet coğrafyamızdaki dirilişin öncüleri olmuştur. Yelbası (Halkın başı), aksakallımız, büyük önder Nursultan Nazarbayev’in üstün liderliği ve ileri görüşlülüğü sayesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da özel ve içten çabalarıyla ilişkilerimiz adeta altın çağını yaşıyor. Her alanda çok büyük atılımlar yapıyoruz. Kardeşlik saflarımızı daha da sıkılaştırıp ortak kutlu yürüyüşümüzü devam ettirmekteyiz. Bu kutlu hedefe hizmet eden herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Aksakalımız bilge lider Nazarbayev’in Türk dili konuşan ülkelerin Devlet Başkanları zirvesinde hepimize söylediği, hedef olarak gösterdiği ’Türklüğümüzü çocuklarımıza ve bütün dünyaya öğreteli’ ifadesinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji zirvesindeki konuşmasında İslam ülkeleri liderlerine hitaben şöyle söylüyor ’Harici güçler bizim aramızdaki birlik noksanlığından faydalanıyor. Bunu da ortadan kaldırmamız gerek’. ’İİT’nın önde gelen 15 üyesi G20 benzeri bir Platform kurabilir’. İslam ülkelerinin batıyla da iş birliği yapması gerektiğinin altını çiziyor ve diyor ki, ’İslam alemiyle Batı arasında açık diyalog lazım’ Kendilerini; Türk-İslam dünyasının önüne koydukları bu muhteşem hedefler için saygı ile selamlıyor, sözlerinin gelecek kuşaklar için bir hedef olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

"Ulu Bozkır Öğütleri" kitabı hakkında detaylar

Konferansta, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kaleme aldığı “Ulu Bozkır Öğütleri” başlıklı eser tanıtıldı. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in kaleme aldığı “Ulu Bozkır Öğütleri” başlıklı bu kıymetli eser, yazı dizisi olarak Egemen Kazakistan Gazetesi tarafından Kazakistan’da Kazak Türkçesiyle yayımlandı. Köklerini ortak tarihten ve kültürden alan Türk halkları arasında milli değerlerine sahip genç nesillerin yetişmesine ışık tutacak olan kıymetli eser, Türk dili konuşan ülke halkları için de manevi bir kaynak eser niteliği taşıyor. Nursultan Nazarbayev’in kendi hayatından örnekler vererek Kazak halkının toplumsal değerlerini dil, din, tarih, millet sevgisi, ata-ana sevgisi, vatan sevgisi gibi başlıklar altında sıraladığı bu eser, Kazak halkı başta olmak üzere bütün Türk dünyasına öğütler veriyor. Kazakistan’ın siyasi, sosyal-kültürel, tarihi değerleri konusunda eksik kalan bilgilerin bu eserle birlikte tamamlama fırsatı bulunuyor. Eserinde ülke tarihinin geçmişini ve geleceğini, Kazak toplumunun karşılaştığı zorlukları, özellikle genç neslin karşılaştığı zorlukları, küresel sorunları da içeren birçok konuda, kendi düşünceleri doğrultusunda yorumlayan Nazarbayev’un birçok konuya da açıklık getirdiği görülüyor. Eser, Kazakistan’ın bağımsızlığının 25’inci yılında, bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunun da altını çiziyor.