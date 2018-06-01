Kazakistan’da TİKA iftarı

TİKA tarafından Kazakistan’ın Almatı şehrinde akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine iftar verildi. Almatı Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinde verilen iftara Kazakistan İlimler Akademisi Başkanı, Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü ve akademik personeli, Almatı Başkonsolosluğu çalışanları, Din İşleri Bakanlığı Almatı Müdürlüğü yetkilileri ile diğer üniversitelerden akademisyenler ve 150’ye yakın öğrenci olmak üzere toplam 250 kişi katıldı.

İftarda konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, kadim Türk-Kazak kardeşliğine değinerek, Türk dünyasının ortak değerlerine vurgu yaptı. Yılmaz, ayrıca TİKA’nın kardeşlik duygularıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde yaptığı karşılıksız yardımları tanıttı. Rektör Sabri Hizmetli ise TİKA’nın Kazakistan’a, üniversitelerine olan yardımlarına ve düzenlenen iftar programına teşekkür etti.

Diğer katılımcılar da söz alarak Ramazan’ın anlam ve önemini vurguladı ve TİKA’ya iftar için teşekkürlerini ifade etti. Kazakistan’ın en büyük camisi olan Astana Hazret Sultan Camii’nin aşhanesinde TİKA tarafından verilen iftar yemeğinde 600 kişi iftarını yaptı. Önümüzdeki günlerde Kazakistan’daki TİKA iftarları devam edecek.