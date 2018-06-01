Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 15:27

Kazakistan’da TİKA iftarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kazakistan’ın Almatı şehrinde akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine iftar programı düzenlendi.

Kazakistan’da TİKA iftarı

01 Haziran 2018 15:27


TİKA tarafından Kazakistan’ın Almatı şehrinde akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine iftar verildi. Almatı Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinde verilen iftara Kazakistan İlimler Akademisi Başkanı, Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü ve akademik personeli, Almatı Başkonsolosluğu çalışanları, Din İşleri Bakanlığı Almatı Müdürlüğü yetkilileri ile diğer üniversitelerden akademisyenler ve 150’ye yakın öğrenci olmak üzere toplam 250 kişi katıldı.


İftarda konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, kadim Türk-Kazak kardeşliğine değinerek, Türk dünyasının ortak değerlerine vurgu yaptı. Yılmaz, ayrıca TİKA’nın kardeşlik duygularıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde yaptığı karşılıksız yardımları tanıttı. Rektör Sabri Hizmetli ise TİKA’nın Kazakistan’a, üniversitelerine olan yardımlarına ve düzenlenen iftar programına teşekkür etti.


Diğer katılımcılar da söz alarak Ramazan’ın anlam ve önemini vurguladı ve TİKA’ya iftar için teşekkürlerini ifade etti. Kazakistan’ın en büyük camisi olan Astana Hazret Sultan Camii’nin aşhanesinde TİKA tarafından verilen iftar yemeğinde 600 kişi iftarını yaptı. Önümüzdeki günlerde Kazakistan’daki TİKA iftarları devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç