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23 Aralık 2016 21:16

Kazakistan’da Türk filmlerine büyük ilgi

Kazakistan’da Türk filmlerine büyük ilgi

23 Aralık 2016 21:16

Yerli Düşünce Derneği tarafından Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Astana Türk Filmleri Haftası, Kazaklar tarafından büyük ilgi gördü. Türk filmleri ve Türk oyuncular, bir hafta boyunca Kazakistanlı sevenleri ile buluştu.
Astana Türk Filmleri Haftası, gerçekleştirilen son gösterimle tamamlandı. Gösterime Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Türk filmlerinin bir hafta boyunca ücretsiz olarak gösterildiği etkinlikte Türkiye’den giden ünlü sanatçılar da sevenleri ile buluştu. Kazak halkı filmlerden ve dizilerden tanıdıkları oyuncularla sohbet etme imkanı buldu.
Kazakistan’ın 25. bağımsızlık yılı onuruna Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA’nın destekleri ile düzenlenen film haftasına büyük ilgi gösteren Kazak sinemaseverler, Türk filmleri haftasının her sene düzenlenmesini istedi. Kazakistan ve Türkiye’nin aynı köklere sahip olduğunu belirten Kazak sinemaseverler Türk-Kazak ortak yapımı film ya da dizilerin çekilmesini isteyerek, Türkiye’nin ve Kazakistan’ın kültür köprüsü birbirine bağlanmasını gerektiğini söyledi.

Ünlü oyuncular Kazak seyirci ile buluştu
Türk Filmleri Haftası süresince popüler filmlerden sanat filmlerine kadar birçok eser ücretsiz olarak sinema salonlarında gösterildi. Kazakistan’ın başkenti Astana’daki sinema haftasına katılan ünlü oyuncular Emre Kızılırmak, Kemal Uçar, Ayça İnci ve Türkiye’nin Oscar adayı filmi “Kalandar Soğuğu”nun Başrol Oyuncusu Haydar Şişman Kazakistan’daki sevenleri ile buluştu. Kazak halkının Türk filmlerine gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını kaydeden oyuncular, böylesine programların Türk sinemasının ve Türk kültürünün sınırlarımız ötesine çıkmasına ve kardeş medeniyetlerle kaynaşmasına vesile olduğunu dile getirdi.



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