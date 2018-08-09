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09 Ağustos 2018 13:02

Kazakistan’la Diyanet alanında işbirliği

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’i kabul etti.

Kazakistan’la Diyanet alanında işbirliği

09 Ağustos 2018 13:02


Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’i kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Saparbekuly’e teşekkür etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu.


Başkan Erbaş, Kazakistan ve Türkiye’nin kardeş iki ülke olduğunu belirterek, dini kurumları arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Türkiye’de yürütülen din hizmetlerini anlatan Başkan Erbaş, Kazakistan’a sahih dini bilginin ulaştırılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü desteğe hazır olduklarını da ifade etti.


Büyükelçi Saparbekuly ise Kazakistan’daki dini hayat hakkında Başkan Erbaş’a bilgiler vererek Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.




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