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11 Mayıs 2018 12:59

KDK, Engelliler Haftası’nda engelli başvurucunun mağduriyetini giderdi

Mardin Gümrük Müdürlüğünde görev yapan engelli bir vatandaş, ailesinin yaşadığı şehre yer değişikliği talebine bir türlü cevap alamayınca Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

KDK, Engelliler Haftası’nda engelli başvurucunun mağduriyetini giderdi

11 Mayıs 2018 12:59

KDK tarafından vatandaşın sıkıntısı giderildi.


Mardin Gümrük Müdürlüğünde görev yapan engelli bir vatandaş, gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı çok az gördüğünü, yüzde 45 engelli olduğuna dair raporu bulunduğunu, günlük yaşantısında zorlandığını, engellilik durumundan dolayı Şanlıurfa’da yaşayan ailesinin yanına gidebilmek için idareden Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü için yer değişikliği talebinde bulunduğunu ancak hiçbir dilekçesine cevap verilmediğini belirterek, Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğüne atamasının yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın engelinden dolayı atanma talebinin idare tarafından reddedilmesinin açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna karar vererek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı verdi. KDK’nın verdiği tavsiye kararına uyan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşın atamasını gerçekleştirdi. Mağduriyeti giderilen başvurucu, Kamu Denetçiliği Kurumuna teşekkür etti.




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