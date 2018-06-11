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11 Haziran 2018 11:18

KDK’ya başvurdu, motosikletine park yeri giriş iznini aldı

Adana’da motosikletine park yeri giriş izni verilmeyen vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurusu sonucunda park yeri giriş izni aldı.

KDK’ya başvurdu, motosikletine park yeri giriş iznini aldı

11 Haziran 2018 11:18


Adana’da görev yerine motosiklet ile giden bir vatandaş, Valilik otoparkına motosikletlerin girişinin ve park yapmasının güvenlik gerekçesiyle engellenmesi sebebiyle mağdur olduğunu belirtti. Vatandaş, motosiklet sahiplerinin de araçlardaki gibi kimlik kartı okutarak otoparka giriş ve çıkış yapabileceği uygun bir sistemin sağlanması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.


Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili idare ile başvuranın sorununa ilişkin görüşmeler yaparak mağduriyetin giderilmesini sağladı.


İlgili idareden Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen cevabi yazıda; Hükümet Konağında görev yapan personelin bisiklet veya motosiklet ile giriş yapma taleplerinin artması nedeniyle bisikletle ve motosikletle gelen personelin kontrollü bir şekilde Hükümet Konağı bahçesinde uygun bir yere park etmelerine imkan tanındığını, Hükümet Konağında görev yapan tüm personel için manyetik okuyucu personel giriş kartı okutarak bisiklet veya motosiklet ile giriş yapmalarının sağlandığı belirtildi.




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