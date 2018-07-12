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12 Temmuz 2018 10:10

Keçiören 15 Temmuz’un yıl dönümünde nöbette

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle Keçiören’de 3 gün sürecek demokrasi nöbetleri başlıyor.

Keçiören 15 Temmuz’un yıl dönümünde nöbette

12 Temmuz 2018 10:10


15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek demokrasi nöbetlerinde 15 Temmuz’un unutulmadığı vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajları da verilecek. Şehit yakınları ve gazilerin de katılımının beklendiği nöbetlerde şehitler için mevlid okutulacak. 15 Temmuz gecesine dair sinevizyon gösterisinin de yer alacağı nöbetlerde fotoğraflarla o gece yaşananlar sergilenecek.


Ay yıldızlı bayraklarıyla nöbetlere katılacak vatandaşların FETÖ’cü teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan 249 kahramana da dua edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “15 Temmuz’u gelecek nesillerimize aktarmak ve unutturmamak için açtığımız 15 Temmuz Şehitler Anıtımızda etkinliklerimizi, ‘Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ sloganıyla gerçekleştireceğiz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi, o gün yaşananları unutmadık, unutturmayacağız” dedi.


15 Temmuz’un iki önemli sonucu olduğuna işaret eden Başkan Ak, “Milletimizin iradesine, seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan demokrasimiz için yüzkarası bir geceydi. Aynı zamanda milletimiz tıpkı Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi bir kahramanlık destanı yazdı ve milletimizle birlikte zaferle sonuçlanan bir sabaha ulaştık. Vatanı, milleti, dini için tankların, helikopterlerin, bombaların altına kendini atan kahramanlarımız oldu. Keçiören’e hiç tank girmedi, bomba düşmedi ve çatışma olmadı, ama buna rağmen en fazla şehit veren ilçe Keçiören oldu. O gece 27 şehit verdik ve 236 gazimiz var. Bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. O gün evinde oturmayıp sokağa çıkan herkes bizim için kahramandır” ifadelerini kullandı.


Başkan Ak, etkinlikler kapsamında Keçiören’in verdiği mücadeleyi yaşayanların ağzından anlatan “Seladan Felaha-15 Temmuz” isimli belgeselin izleyici ile buluşacağı bilgisini de verdi.




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