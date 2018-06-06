Keçiören Bangladeşli misafirlerini ağırladı

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne Güney Asya’dan ilk kez konuk olan Bangladeş, Keçiörenlilerle buluştu.

9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne bu kez Bangladeş konuk oldu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Bangladeş Kültür Evi ve Samsun Kültür Evi ile oraları daha yakından tanıyacak, bilgi edineceksiniz. Rahmet, mağfiret ve bereketi bol Ramazan’ı birlik ve beraberlik içinde geçirmeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin farklı kültürleri bir araya getiren sıra dışı bir etkinlik olduğunu söyleyen Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki ise, ’’Türkiye ve Bangladeş birbirini sevip sayan iki ülke. Bugün de sizlere kendi kültürümüzü tanıtacağız, Bangladeşliler de sizin gibi neşeli insanlar. Önce standımızı, sonra da ülkemizi ziyaret etmenizi bekliyoruz’’ şeklinde konuştu. Siddiki, ticari ilişkilerin artması için Türk iş adamlarını Bangladeş’e davet etti.

Bangladeşli sanatçılar Chinmoy Mozumder, Zubair Hossain, Ariful İslam, Sonia İslam etkinlikte Bangladeş halk türkülerini seslendirirken, Ankara-Samsun Dernekler Federasyonu da alandakilere yöresel lezzetlerden ’’keşkek’’ dağıttı. Program, protokolün hediyeleşmesi sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. Kalaba Kent Meydanı’nda Bangladeş ve Samsun Kültür Evi’nin de açıldığı geceye Başkan Ak’ın ve Siddiki’inin yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili adayları Enes Şişman, Belma Erdoğan, Gökçer Doğan, Ankara-Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Nejdet Gökçe, Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.