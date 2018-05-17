Sınırları aşan kardeşlik diyoruz, çünkü aynı Allah’a, aynı Peygambere, aynı dine inanan Müslüman kardeşlerimiz ile birlikte Keçiören’de Ramazan ayını idrak ediyoruz’’ dedi.

Keçiören Belediyesi’nin on bir ayın sultanı Ramazan ayında ’’sınırları aşan kardeşlik” sloganıyla ev sahipliği yaptığı Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin dokuzuncusu İlahiler Senfonisi ile başladı. İsrail’in devlet terörünün kınandığı gece Filistin’de şehit olanlar ve tüm şehitler için okunan Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başladı. Ramazanın ilk gününü Filistin, Kudüs ve şehitlerin aziz hatıralarına atfettiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Bizi yeniden Ramazana erdiren Rabbime şükürler olsun. İnşallah Ramazanı ruhuna uygun şekilde yaşar, feyzinden faydalanırız. Ülkemize ve bütün İslam alemine Ramazan’ın güzellikler getirmesini diliyorum. Uluslararası Ramazan Etkinliklerimizin dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Sınırları aşan kardeşlik diyoruz, çünkü aynı Allah’a, aynı Peygambere, aynı dine inanan Müslüman kardeşlerimiz ile birlikte Keçiören’de Ramazan ayını idrak ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu da vurgulayan Ak, 22 ülkeyi misafir edeceklerini ve etkinliklere katılan 15 hemşehri derneğiyle birlikte Anadolu’nun zenginliklerini de tanıtacaklarını kaydetti.

Dış İşleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise Filistin’de yaşanan olaylar nedeniyle Ramazan’ın buruk başladığını belirterek, Kudüs için düzenlenecek İslam zirvesinden ortak bir karar çıkmasını beklediğini ve yaşanan bu zulmün bir an önce sonlanmasını istediğinin altını çizdi.

Ramazan etkinlikleri sayesinde farklı kültürlere şahitlik edileceğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Keçiören’in çehresini değiştiren Başkan Ak’a özel olarak teşekkür etti.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın yanı sıra, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Dış İşleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Bosna-Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic, Kazakistan Büyükelçilik Müsteşarı Malik Otarbayev, İran Büyükelçilik Müsteşarı Hasan Safarhani, Endonezya Maslahatgüzerı Sayoga Kadarisman, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.