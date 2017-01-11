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11 Ocak 2017 12:16

Keçiören Belediye Başkanı Ak’dan tekvandocu gençlere ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Ak’dan tekvandocu gençlere ziyaret

11 Ocak 2017 12:16

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bağlum’da yapımına katkıda bulunduğu tekvando salonunu ziyaret etti.
Keçiören Belediyesi ve Bağlum’u Güzelleştirme, Camileri Yapma ve Yaşatma Derneğinin işbirliğiyle geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan tekvando salonu, yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Bağlum Merkez Camii altında yer alan salonu ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bağlum Spor Kulübü Tekvando Kuşak Terfii Sınavı’na katılan öğrenciler ve veliler ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Mustafa Doruk’un da katıldığı ziyarette tekvando kursuna katılan gençlerle gurur duyduğunu ifade eden Mustafa Ak, “Şampiyonlarımız var, derece almış sporcularımız var. İnşallah çok daha iyisini bekliyoruz onlardan. Daha iyi dereceler bekliyoruz. Böyle bir imkanın sunulmasında gerek belediyemiz, gerekse cami derneğimiz büyük gayretler sarf etti. Ben bu anlamda hem spora, hem gençlerimize hem de bu salonun yapımında emeği geçmiş olan dernek başkanımıza bütün Bağlumlular adına teşekkür ediyorum. Burası güzel bir işbirliği içerisinde gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.
Cami yapılırken böyle bir salona ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiğini ve projenin ona göre şekillendirildiğini anlatan Ak, “Büyük bir hizmeti gerçekleştiriyoruz, Bağlum’a güzel bir hizmet vermiş oluyoruz. Burada emeği geçen hocalarımıza, kulüp yöneticilerimize, ayrıca bütün sporcularımıza teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.



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