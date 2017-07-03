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03 Temmuz 2017 10:32

Keçiören Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Keçiören Belediyesi, 900 bin nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Keçiören’e daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

03 Temmuz 2017 10:32


Hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı ilke edinen Keçiören Belediyesi, araç filosuna eklediği 22 yeni araç ile standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. Araç filosuna son olarak 10 adet çift kabinli kasalı transit kamyonet, 1 adet kapalı kabin transit kamyonet, 8 adet 4+1 koltuklu kapalı kamyonet, 3 adet 1+1 koltuklu kapalı kamyonet aracı ekledi.


Belediye, ilçenin parklarında güvenliği daha iyi sağlayabilmek amacıyla 10 adet cincır da (elektrikli bisiklet) ekleyerek araç filosunu daha da güçlendirdi. Yeni araçların bütün Keçiörenlilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Mustafa Ak, ”Göreve geldiğimizden bugüne kadar Keçiören’e daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mevcut araç filomuza dahil edilen yeni araçlarımızın ve parklarımızda vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini daha da iyi sağlayabilmek için aldığımız elektrikli bisikletlerimizin belediyemize ve Keçiörenli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.




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