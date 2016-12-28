Keçiören Belediyesi, Felaket Kurtarma Merkezi ile güvende

Keçiören Belediyesi, Türkiye’de birçok belediyeye örnek olabilecek bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Belediyenin bütün veri altyapısını, doğal afetler veya insana bağlı gerçekleşebilecek felaketler karşısında korumaya alan Felaket Kurtarma Merkezi oluşturuldu.

Yangın, deprem, su baskını gibi afet durumlarında belediyeye ait veri ve yazılım sistemlerinin yer aldığı mekanın kullanılamaz hale gelebileceğini dikkate alan Keçiören Belediyesi, Felaket Kurtarma Merkezi kurulmasına karar verdi. Belediye binasından daha uzak bir noktada bulunan Kurtarma Merkezi, ana birim sunucusu ile arasındaki fiber altyapılı haberleşme protokolünü kullanarak çalışıyor. Böylece merkez ile belediyenin ana binasında çalışan sunucuların anlık yedeklerinin Felaket Kurtarma Merkezi noktasına taşınması sağlanıyor.



Krizde de hizmet aksamıyor

Kurtarma Merkezi, doğal afetler veya insana bağlı felaketler neticesinde belediyeye ait verilerin ve yazılımlarının korunmasını ve sürekli çalışır halde işlemlerine devam edebilmesini sağlayacak. Deprem, sel, kasırga, toprak kayması, savaş durumu, terör saldırısı ve kişisel hatalar neticesinde çalışamaz hale gelebilecek sistemleri kurtarmayı hedefleyen merkez, herhangi bir kriz durumunda tüm belediye faaliyetlerini iki dakika içerisinde yeniden hayata geçirilebilecek bir yapıyı barındırıyor. Kurumlar için veri ve yazılımların korunmasının, olağanüstü durumlarda sistemin işlemlerine devam edebilmesinin hayati öneme sahip olduğu göz önüne alındığında Felaket Kurtarma Merkezinin Türkiye’de birçok yerel yönetime örnek olması bekleniyor.

Belediye hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan kriz anlarında hizmeti aksatmamak için FKM projesini hayata geçirdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, bu çalışmanın çok önemli olduğunu ve örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Teknolojinin sağladığı tüm imkanları hizmet için seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.