Keçiören Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Stokçuluk yapanlardan hesap sorulacak” diyerek gösterdiği tepki üzerine fırsatçılara yönelik denetimlerini artıran Keçiören Zabıtası, ani baskınlar yaparak market reyonlarındaki haksız kazançları tespit etmeyi sürdürüyor. Reyonda yer alan etiket fiyatıyla, aynı ürünü kasadan geçirirken tespit edilen zamlı fiyat uygulamalarına yönelik cezai işlem yapılıyor. Ürünün üzerinde yazılı olan gramajla, o ürünün zabıta ekibi tarafından tespit edilen eksik gramajına yönelik de cezai işlem uygulanıyor. Fiyat ve gramaj tutarlılığı denetimleri vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda da zabıta ekiplerini harekete geçiriyor.

“Vatandaşı mağdur eden fırsatçıların karşısındayız”

Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırılarla millet olarak el ele verildiği zaman başa çıkılabileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Hemen hemen her sektörde dolar arttı bahanesiyle zam yapan ve tüketicileri mağdur eden fırsatçılar var. Ticaret ahlakına uymayan, haksız zamlarla devletimizi ve milletimizi zor duruma sokacak her türlü faaliyetin karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. İnşaattan gıdaya, tekstilden hizmet sektörüne kadar birçok alanda suni kur artışı öne sürülerek haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri elinden gelen azami gayreti gösteriyor. Keçiören sınırları içerisinde her kim ki vatandaşların mağduriyetini artıracak bir eylemin içerisinde bulunuyorsa zabıta ekiplerimizi karşısında buluyor. Biz istiyoruz ki, ülkemize karşı çeşitli oyunların oynandığı böyle bir süreçte el ele vererek bu yükün altından topyekun kalkalım. Yeni Türkiye'nin inşası yolunda 2023, 2053, 2071 hedeflerine birlikte yürüyelim” ifadelerini kullandı.