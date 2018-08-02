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02 Ağustos 2018 10:00

Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki 9 yaya üst geçidini yeniledi

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde 9 yaya üst geçidini yenileyerek hem kent estetiğine hem de yaya güvenliği ve konforuna uygun hale getirdi.

Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki 9 yaya üst geçidini yeniledi

02 Ağustos 2018 10:00


Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören Belediyesine devredilen 9 yaya üst geçidi, tadilattan geçirilerek yayaların kullanımına sunuldu. Baştan aşağı boyanan üst geçitlerin daha güzel bir görünüme kavuşması için çiçeklikler yapıldı. Yayaları yağmur ve güneşin etkilerinden korumak için üzerleri de kapatılan üst geçitler, gece de dekoratif bir aydınlatmaya kavuşturuldu.


Merdiven boyamaları da yapılan ve döşeme zeminine kauçuk döşenen üst geçitlerle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “2018 başında kullanım sorumluluğu ve bakımı belediyemize devredilen üst geçitlerimizi yenileyerek vatandaşın kullanımına sunduk. Güvenliği gözeterek estetik bir şekilde yenilediğimiz üst geçitlerimizin vatandaşlarımız tarafından kullanımını cazip hale getirmek için çiçeklikler koyduk, merdivenlerini de adeta bir tabloya dönüştürdük. Cıvıl cıvıl görünümleriyle hem tablo gibi duran hem de doğanın resmedildiği tuval haline dönen merdivenlerimiz büyük beğeni topladı" dedi.


Ak, 7’den 70’e herkes tarafından beğenilen yeni üst geçitlerin daha çok tercih edildiğine ve özellikle gençlerin üst geçidi fotoğraflamak için kullandığına dikkat çekti.




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