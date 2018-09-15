Keçiören Belediyesi merhamet elini uzatıyor

Keçiören Belediyesi, yaşlı, hasta ve kimsesizlere yönelik evde bakım ve temizlik için kurduğu ekibiyle sosyal destek hizmetlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Temizlik ve bakım hizmetinde görevlendirilen personeller titizlikle seçiliyor. Bakım ve temizlikten sorumlu ekip, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar birçok hizmetle yaşlı ve yatalak konumdaki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Evde tespit edilen eksikler anında giderilerek, yaşlılar için ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Bakım ve temizlik çalışmasının ardından hizmet alan vatandaşların yüzleri gülüyor. Toplam 500 hanede bakım, temizlik ve tadilat çalışması yürütecek olan ekipler, şu ana kadar ihtiyaç sahibi 50 evde çalışmalarını tamamladı.

“Yönümüzü hep milletimize çevirdik”

Gönül belediyeciliği seferberliği ile vatandaşlara ulaşarak gönüllere dokunmak için yeni bir aşamaya gelindiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Yaklaşık 10 yıldır Keçiören'e hizmet ediyoruz. Belediyecilik hizmetleri dâhilinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla Keçiören'e yeni bir çehre kazandırdık. Ortaya koyduğumuz bütün eserlerle vatandaşlarımıza daha nezih bir ilçede yaşadıklarını hissettirdik. Bütün bunların yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla, gerek ev ziyaretlerimiz sırasında gerekse sokakta vatandaşlarımızla hasbihal ederek gönüllere dokunmayı başardık. Göz nereye bakarsa, gönül oraya akarmış; gönül nereye akarsa ayak oraya koşarmış. Biz yönümüzü milletimize çevirdik, ayaklarımız bizi hep onlara götürdü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği doğrultuda yeni bir boyut kazanan belediyecilik anlayışımız, hizmetin şekli ne olursa olsun muhakkak gönülleri de fethetmeliyiz düsturuyla gelişim göstermeye devam ediyor” diye konuştu.

Yaşlılara ve kimsesizlere merhametle yaklaşmanın İslam dininin bir gereği olduğunu da söyleyen Başkan Ak, “Merhamet ve tevazu kanatlarını yaşlılarımızın üzerine germemiz gerektiğini emreden yüce dinimiz, yaşlılarımızın bakımından ve mutluluğundan bizleri sorumlu tutuyor. İnsan olmanın bir gereği olarak onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Evlerinin temizliğinden çamaşırlarının yıkanmasına kadar, kişisel bakımlarından ev tadilatlarına kadar bütün hizmetleri gönülden veriyoruz. İhtiyaç sahibinin kim olduğuna bakmaksızın el uzatmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Keçiören Belediyesi elimiz, ayağımız oldu”

Keçiören Belediyesi tarafından yardım elinin her zaman uzatıldığını belirten Fatma Cesur, “Kimi zaman evlatlarımızdan bile görmediğimiz şefkati devletimizden ve belediyemizden görüyoruz. Allah devlet büyüklerimizden ve Belediye Başkanımız Mustafa Ak'tan razı olsun” dedi.

Ganime Yıldırım ise, “Hastayım ve yalnız yaşıyorum. Evimin temizliğini yapmakta güçlük çekiyorum. Belediyemiz bize el-ayak oluyor. Ne zaman bir talebimiz olsa hemen görevliler kapımızı çalarak problemlerimizi çözüyor. Allah herkesten razı olsun” dedi.