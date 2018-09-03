Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 10:19

Keçiören Belediyesi, online hizmete teşvik etti

Keçiören Belediyesi tarafından kamuya yönelik vergi borçlarının yapılandırması kapsamında vatandaşlara kolaylık sağlamak için hayata geçirilen on-line yapılandırma hizmeti büyük ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi, online hizmete teşvik etti

03 Eylül 2018 10:19


Vatandaşların vergi borçlarını yapılandırmasını teşvik etmek için harekete geçen Keçiören Belediyesi 40 bine yakın kişiye yapılandırma hizmetinde bulundu. Ayrıca Keçiören Belediyesi’nin hizmete soktuğu on-line yapılandırma sisteminden yaklaşık 7 bin 150 vatandaş faydalandı. Vatandaşın vergi borcu için kolaylık sunan on-line sistemle, vatandaş hem bilgilendirildi hem de yapılandırmaya teşvik edildi. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapan vatandaşın vergi borcuna dair olumlu da olsa olumsuz da olsa SMS’le geri dönüş yapıldı. Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla oluşturulan özel birim, vatandaşlara rehberlik etmek için yoğun mesai harcadı.


On-line yapılandırma sisteminin hem pratik olduğunu hem de zaman kaybını azalttığını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “ Devletimiz tarafından sunulan vergi borcunu yapılandırma kolaylığına destek olmak için Keçiören Belediyesi olarak vatandaşlarımıza on-line yapılandırma hizmeti verdik. Kimi vatandaşımız yapılandırmadan haberdar değildi. Kimi vatandaşımız ise nasıl yapacağı konusunda fikir sahibi olmadığı için yapılandırma yapmakta güçlük çekiyordu. Biz de teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, bir nevi vatandaşlarımıza bu konuda rehberlik hizmeti vererek onları gerekli yerlere yönlendirdik ve vergi yapılandırmalarında kolaylık sağladık. On-line yapılandırma sistemine başvuru yapan yaklaşık 7 bin vatandaşımıza olumlu ya da olumsuz dönüş yaptık. SMS bilgilendirmesiyle onlara yol gösterdik” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Sıcak
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç