Keçiören Belediyesi, online hizmete teşvik etti

Vatandaşların vergi borçlarını yapılandırmasını teşvik etmek için harekete geçen Keçiören Belediyesi 40 bine yakın kişiye yapılandırma hizmetinde bulundu. Ayrıca Keçiören Belediyesi’nin hizmete soktuğu on-line yapılandırma sisteminden yaklaşık 7 bin 150 vatandaş faydalandı. Vatandaşın vergi borcu için kolaylık sunan on-line sistemle, vatandaş hem bilgilendirildi hem de yapılandırmaya teşvik edildi. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapan vatandaşın vergi borcuna dair olumlu da olsa olumsuz da olsa SMS’le geri dönüş yapıldı. Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla oluşturulan özel birim, vatandaşlara rehberlik etmek için yoğun mesai harcadı.

On-line yapılandırma sisteminin hem pratik olduğunu hem de zaman kaybını azalttığını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “ Devletimiz tarafından sunulan vergi borcunu yapılandırma kolaylığına destek olmak için Keçiören Belediyesi olarak vatandaşlarımıza on-line yapılandırma hizmeti verdik. Kimi vatandaşımız yapılandırmadan haberdar değildi. Kimi vatandaşımız ise nasıl yapacağı konusunda fikir sahibi olmadığı için yapılandırma yapmakta güçlük çekiyordu. Biz de teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, bir nevi vatandaşlarımıza bu konuda rehberlik hizmeti vererek onları gerekli yerlere yönlendirdik ve vergi yapılandırmalarında kolaylık sağladık. On-line yapılandırma sistemine başvuru yapan yaklaşık 7 bin vatandaşımıza olumlu ya da olumsuz dönüş yaptık. SMS bilgilendirmesiyle onlara yol gösterdik” ifadelerini kullandı.