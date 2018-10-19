Keçiören Belediyesi tarihi konağa sahip çıktı

Keçiören Belediyesi, geleneksel Ankara evi olarak bilinen Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan tarihi konağın restorasyonunu hız kesmeden devam ettirerek yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımının yapılması konusunda büyük hassasiyet gösteren Keçiören Belediyesi, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konağı doğal dokusunu koruyarak restore etti. Tarihi değerleri geleceğe taşımak için seferber olan belediye personellerinin, yenileme sırasında hassas ve güvenilir ölçüm teknikleriyle konağın özgün yapısını korumaya özen gösterdiği kaydedildi.

Konağın doğal dokusu bozulmadı

Tarihi konağa ilişkin yenileme çalışmasının her aşamasını yakından inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, klasik bir Ankara evi olarak tanımlanan tarihi konağımız ev olarak günümüzde de kullanılmaya devam ediyordu. Gerek dış cephesi gerekse taşıyıcı kolonları tahribata uğradığından herhangi bir sarsıntıda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. Konağın içyapısını ve dış cephesini doğal dokusunu bozmadan yenileyerek, çevre düzenlemesini de buna uygun olarak yaptık. Restorasyonun sonunda tarihi konağımızı bir kültür mirası olarak Keçiören'e kazandırdık” dedi.

“Çalışmalarımız örnek teşkil edecek”

Kaybolmaya yüz tutan tarihi değerlerin korunması gerektiğine de vurgu yapan Ak, “Ülkemiz, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen tarihi ve kültürel varlığa sahiptir. Keçiören Belediyesi tarihi ve kültürel değerleri koruma ve restore etme konusunda oldukça çalışkan bir belediyedir. Keçiören Belediyesi olarak kültürel varlıkların yeniden kazanılması ve yeni nesillere aktarılması için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Yenileme çalışmalarıyla benzer durumda olan pek çok kültür varlığımıza örnek teşkil edeceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İnşa edilme tarihi kesin olarak bilinmeyen tarihi konağın 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilirken, 2 kat üzerine kurulan dikdörtgen biçimindeki yapısı ahşap ve moloz karışımından oluşuyor. Restorasyondan önce de kullanılmaya devam eden konak, iç donanımı tamamlandığında vatandaşların hizmetine açılacak.