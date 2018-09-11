Keçiören Belediyesi vatandaşı yolda bırakmadı

Keçiören Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşlarına, vakıflara, derneklere, Kur'an kurslarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ağustos ayı içerisinde 464 araç tahsisi yapılarak ulaşım hizmeti sunuldu.

İhtiyaç sahipleri için 24 saat hizmet veren Keçiören Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Ağustos ayı içerisinde 307 cenaze nakil aracı ve cenaze yakınları için 106 araç tahsisi yaparak vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürdü. Gezi ve tanıtım turları için ise 26 şehir içi, 25 de şehir dışı olmak üzere toplamda 51 sefer düzenlenerek kültürel faaliyetlere katkı sağlandı.

“Talepleri geri çevirmiyoruz”

İlçe sınırları içerisinde vefat Keçiörenli vatandaşların acılarını paylaşıp, maddi ve manevi yönden ailenin yanında olmak için Ankara il sınırları içerisinde ulaşımların ücretsiz olarak sağlandığını ifade eden Başkan Ak, kültürel faaliyetler için düzenlenen turlar için de ulaşım desteğinin devam edeceğini bildirdi. Başkana Ak, “ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye olarak ulaşım konusunda 24 saat hizmet veriyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bilhassa cenaze ve kültürel faaliyetler konusunda hassas davranarak talepleri geri çevirmiyor. Vatandaşlarımıza, gençlerimize faydalı olacağını düşündüğümüz seyahatler için araçlarımızı seferber ediyoruz. Yalnız ilçemizde değil, Türkiye'nin her bölgesiyle gönül köprüleri kurmak için vatandaşlarımızın ulaşımı konusunda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.