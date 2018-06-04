Keçiören Belediyesi’nden Azez’de kardeşlik iftarı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türkiye daima mazlum coğrafyaların umududur, umudu olmayı da sürdürecektir" dedi.

Her yıl Ramazan ayının bereketini kardeş bir ülkede kurduğu iftar sofrasında paylaşan Keçiören Belediyesi kardeşlik iftarını bu sefer Mehmetçiğin büyük bir zafer kazandığı Azez’de düzenledi. Zeytin Dalı Harekatı sonrası Afrin’in inşası için anında harekete geçen ve terörden temizlenen bölgelere temel gıda, temizlik, giyim, acil yaşam malzemeleri ve okul ekipmanları, kırtasiye, inşaat malzemelerinin yer aldığı yardım tırları gönderen Keçiören Belediyesi, Ramazan bereketini paylaşmak için de harekete geçti. Yetim çocuklar ve aileleri için verilen kardeşlik iftarında aynı sofra etrafında buluşuldu. Keçiören Belediyesi’nin 6 okulla birlikte tadilatını üstlendiği yerlerden biri olan yetimhanede verilen iftarda paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneği sergilendi. Bayram harçlıkları ve bayramlıklarını da alan çocuklar Başkan Ak’a teşekkür ettiler.

Ramazan’ın paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Ak, özellikle sınırlarda yaşanan kan ve göz yaşına karşı da Türkiye’nin asla kayıtsız kalmadığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi hiçbir mazlumu zalimin pençesine terk etmedik. Irak, Suriye, Arakan ve Filistin’de yaşanan zulme kayıtsız kalamazdık. Türkiye daima mazlum coğrafyaların umududur, umudu olmayı da sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Tüm ümmetin huzur, barış içinde bayrama erişmesini ve zulmün tüm coğrafyada bitmesini dileyen Ak, "Askeri operasyonun başarısının ardından bölgenin hızlı bir şekilde imar edilmesi, oradaki hayatın normalleşmesi ve Türkiye’nin oraya yeniden hayat verdiğinin görülmesi gerekiyordu, bizler de yerel yönetimler olarak sorumluluk üstlendik. Ramazan’da da yetim çocuklarımızın yanında olmak, onlarla Ramazan bereketini paylaşmak istedik. Tüm ümmetin huzur, barış içinde bayrama erişmesini ve zulmün tüm coğrafyamızda bitmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Keçiören Belediyesi 2017’de Kazakistan’ın Türkistan, 2016’da Tunus’un Jendouba, 2015’te Irak Kerkük, 2013’te Bosna Hersek’in Gorajde, 2012 yılında Makedonya’nın Jupa ve 2011’de Filistin’in Gazze şehirlerinde Kardeşlik İftarı düzenlemişti.