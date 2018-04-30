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30 Nisan 2018 10:34

Keçiören Belediyesinden ’’Bir Hayalim Var" projesi

Keçiören Belediyesi, "Bir Hayalim Var" projesiyle Keçiörenliler’in hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Keçiören Belediyesinden ’’Bir Hayalim Var

30 Nisan 2018 10:34

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Vatandaşımızın mutlu olması noktasında imkanlarını sonuna kadar seferber eden bir belediyeyiz’’ dedi.


Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile özellikle ev hanımları, yaşlılar ve çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülüyor. Proje sayesinde bir kısmı engelli annesi, bir kısmı ise okuma yazma kursuna giden 38 ev hanımı, hayatlarında ilk kez beyaz perde ile tanıştılar. Hep birlikte "Ailecek Şaşkınız" filmini izleyen kadınlar oldukça eğlenceli saatler geçirirken, aynı zamanda sinemaya ilk kez gitmenin de heyecanını yaşadılar. Filmin ardından Keçiören’in en büyük mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı’nda yemek yiyen kadınlar, hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ettiler.


Başkan Ak, masa üzerinden başvuruların yapıldığı proje ile ilgili, ’’İnsanlarımızın içinde uhde kalan ve çeşitli imkansızlıklar nedeniyle erteledikleri hayallerini gerçeğe dönüştürmek için başlattığımız bu projenin ilk etkinliğinde 38 ev hanımını sinema ile tanıştırdık. Gerçekten çok mutlu oldular, anlatacakları keyifli bir hikayeleri oldu. Vatandaşımızın mutlu olması noktasında imkanlarını sonuna kadar seferber eden bir belediyeyiz" ifadelerini kullandı.




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