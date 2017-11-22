Keçiören Belediyesinden çocuklara özel program

Antares AVM’de çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda Çaldıran KEDEM öğrencisi Aleyna Çetinkaya, Türkiye’nin de taraf olduğu ve dünyada en fazla ülkenin onayladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni okuyarak katılımcıları bilgilendirdi. Mevlana KEDEM öğrencileri ise farklı özellikteki çocukları canlandırdıkları bir pandomim gösterisi sergilediler.

Parmak izi ve yüz boyama etkinliğinin de gerçekleştirildiği programda renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocuklar çalan şarkılarla dans ettiler. Çocukların parmak izlerinin altına isimlerini yazdıkları pano ise yıl sonundaki KEDEM şenliğinde sergilenecek.

Çocukların haklarına karşı duyarlı bir belediye olduklarının altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "ÇODAM’daki atölye faaliyetlerimizden, onların doğayı doğada yaşayarak öğrenmesine vesile olan Doğal Yaşam Atölyemiz de dahil olmak üzere son 1 yılda bin 500 çocuğumuz faydalandı. 5 yıldır hizmet veren ÇODAM bugüne kadar 4 bin 600 çocuğumuza kapılarını açtı. Çocuklarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti veren çocuk danışma hattını açtık. 361 01 00 no’lu telefondan okulda, evde sorunlar yaşayan çocuklarımız psikologlarımızdan destek almak için bizlere ulaşabiliyor. 15 bin 600 çocuğumuz oryantasyon, çocuk oyun alanları, psikolojik, hukuksal destek gibi birçok hizmetimizden faydalandı. 298 engelli çocuğumuz da aynı hizmetlerden yararlandı. 9 şubemizle eğitim veren Keçiören Eğitime Destek Merkezimizle eğitim ve kendilerini ifade haklarını da gözetiyoruz. Türkiye’nin çocuk tabanlı en büyük çevre hareketini başlattık, yaklaşık 100 bin çocuğumuz çevrenin korunması için seferber oldu, görev üstlendi. Elbette mülteci konumundaki çocuklarımızın da haklarını gözetiyor, gerek göçmen merkezimiz, gerekse sosyal yardım birimimiz vasıtasıyla onlara da ulaşıyoruz" dedi.

Başkan Ak, "Ailelere de önemli görevler düşüyor. Her çocuk içinde yetiştiği toplumla bir bütün. Bir fidan gibi özen, titizlik, emek ve en önemlisi sevgi istiyor. Bu emeği hep birlikte verelim. Onlar sevildikçe, desteklendikçe çok daha başarılı olacaklar, bizler de geleceğimizi emin ellere emanet edeceğiz" diye konuştu.