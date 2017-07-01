Keçiören Belediyesinden “Evde Diş ve Ağız Sağlığı Hizmeti”

Gerek Keçiören Belediyesi’nin web sayfası üzerinden gerekse 360 59 39 no’lu telefonla Belediyeye ulaşan hastalardan olan Köksal Güngör (56) Uyanış Mahallesi’nde 24 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. İki yıldır bu hizmetten faydalandığını anlatan 5 çocuk babası Güngör, 1992 yılında Suudi Arabistan’da geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalmış. Güngör geçirdiği kazayı ve durumunu şu sözlerle dile getirdi:

"İnşaat işçisiydim. Suudi Arabistan’da çalıştığım yıl aracımız yağmurda kaydı ve takla attı, 14 ay Suudi Arabistan’daki hastanede yattım, yatmaktan vücudumda yaralar çıkmıştı. Sonra Türkiye’ye döndüm. Eşimin Keçiören Belediyesi’nin bu hizmetinden haberi olmuş. Belediyeyi aradık, anında geldiler. Zaten boynumdan aşağısı felç, bu hizmet sayesinde hiç değilse diş bakımımı ihmal etmiyorum. Allah razı olsun" dedi.

Köksal Güngör’ün 37 yıllık eşi Firdevs Güngör (56) ise, "Eşime ben bakıyorum, ağız ve diş sağlığına ise Belediye bakıyor, arıyorum geliyorlar, artık bizi de tanıyorlar aile gibi olduk. Bizleri düşünerek böyle güzel bir hizmet verdiği için Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. attığımız yerde dişimize bakılıyor"

Bu hizmetten faydalananlardan birisi de Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Gülizar Taşçıoğlu (95). Annesi Gülizar Taşçıoğlu ile birlikte yaşayan kızı Kezban Gökçe (72), "Annem 7,5 yıldır yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor. Belediyeye geldiğimde bu hizmetin afişlerini gördüm ve hemen aradım. 4 yıldır bu hizmeti düzenli olarak alıyoruz. Benim de dişlerimde sorun var, doktorlar geldiğinde bana da bakıyorlar. Çok memnunuz, yerimizden kımıldamadan yattığımız yerden dişimize bakılıyor" ifadelerini kullandı.

Tamamen ücretsiz olan hizmet için ayrıca herhangi bir sağlık güvencesi zorunluluğu da bulunmuyor. Böylece ağız ve diş sağlığı bakımlarını ihmal etmek istemeyen ama çeşitli nedenlerle bu hizmetten yararlanmayanların imdadına Keçiören Belediyesi yetişiyor.