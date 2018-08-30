Keçiören Belediyesinden gönüllülük çalışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezinin ev sahipliğinde Uluslararası Çalışma Derneği’nin koordinatörlüğünde gönüllülüğün tanınması için 7 farklı ülkeden 30 genç bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Derneği iş birliği ve Türkiye Ulusal Ajansının mali desteğiyle gerçekleşen programda Erasmus+ program öncelikleri doğrulusunda aktif vatandaşlık, sosyal içerme ve dayanışma konularının yaygın eğitim metotlarıyla ele alındığı eğitim kapsamında kar amacı gütmeyen organizasyonlarda gönüllülüğün tanınırlığının arttırılması amacıyla bir dizi atölye, seminer ve çalışma ziyaretleri düzenlendi. Eğitim programına konuşmacı olarak davet edilen Keçiören Belediyesi ve Ulusal Gönüllü Komitesi (UGK) Kurucu Üyesi Yelda Ahmetoğlu, gönüllü yönetimi alanında bilgi ve deneyimleriyle katkı sunarken, Keçiören Belediyesinin yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde gerçekleştirdiği sosyal konulu projelerin yanı sıra Güçsüzler Yurdu Huzur evinde yetişkin ve gençlerle birlikte gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini anlattı.

Gönüllülük faaliyetlerini destekleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, "Dayanışma kültüründen beslenen, yardımlaşarak zorlukları aşan ve birlikte daha güzel bir gelecek için çalışan bir toplumun çok daha güçlü olacağına inanıyoruz" dedi.