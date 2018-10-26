Keçiören Belediyesinden "İzinsiz Havai Fişek ve Silahlı Kutlamaya Hayır” kampanyası

Keçiören'in her yerinin “Herkesin Can Güvenliği için İzinsiz Havai Fişek ve Silahlı Kutlamaya Hayır” yazan afişlerle donatıldığı projeye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak öncülük etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın talimatıyla başlatılan projeye ilişkin tasarlanan afişlerde “Herksin Can Güvenliği için İzinsiz Havai Fişek ve Silahlı Kutlamaya Hayır” sloganı yer aldı. Projeyle düğün, nişan, uğurlama, spor müsabakaları gibi özel günlerde rastgele sıkılan silahlarla masum insanların yaşamını kaybetmemesi için toplumsal duyarlılığın artırılmasına dikkat çekildi. Kamu düzeninin bozulmaması ve istenmeyen acı hadiselerin yaşanmaması için toplumu bilinçlendirmek konusunda azami gayret gösteren Keçiören Belediyesi, kutlamaların kanunlar çerçevesinde yapılması için zabıta ekiplerinin çalışmalarıyla da yasal işlem uygulayarak caydırıcı olmayı sürdürüyor. Gerek vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine, gerekse zabıta personellerinin devriyeleri sırasında karşılaşılan uygunsuz kutlamalara anında müdahale ediliyor. Gece gelen şikâyetlere ise nöbetçi zabıta ekipleri yönlendiriliyor. Zabıta ekipleri, izinsiz silah ve havai fişek atımı yapanları kamu düzenini bozmamaları için ilk etapta uyarıyor. Eğer izinsiz gösteri devam ederse 124 lira cezai işlem uyguluyor ve polise haber veriyor. Ateşli silah kullanımının tespit edildiği durumlarda polisle birlikte olay yerine intikal eden zabıta personelleri, kamuoyunda oluşabilecek herhangi bir huzursuzluğun önüne geçiyor. Kutlamalar sırasında vatandaşların sevinçlerinin gölgelenmemesi için polisle koordineli çalışmalar yürüten Keçiören Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'e daha güvenli bir çehre kazandırıyor.

“Masum insanların hayatını kaybetmesine tahammülümüz yok”

Kutlamalar sırasında izinsiz silah ve havai fişek atımının kamu düzenini bozmak, masum insanların canına kastetmek ve toplumda infial oluşturacak tarzda faaliyette bulunmak olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Kutlamalar sırasında korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda davranışların önüne geçmek için Keçiören Belediyesi olarak her fırsatta sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. ‘İnsan değerlidir' anlayışıyla, vatandaşlarımızın en mutlu günleri yas ortamına dönüşmesin diye bu projeye imza attık. Masum vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine tahammülümüz kalmadı. Keçiören Belediyesi olarak zabıta ekibimizle birlikte toplumun huzurunu kaçıracak herhangi bir durum oluşmaması için ilçemizde sıkı takipler yapıyoruz. Gerekli gördüğümüz anda emniyet personellerine de haber vererek tehlikenin büyümeden önlenmesini sağlıyoruz. Özellikle ateşli silah atımı konusunda gelen şikâyetlerde olay yerine intikal eden polislere zabıtalarımızın da refakat etmelerini istiyor ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığını sağlama konusunda azami gayret gösteriyoruz” diye konuştu.