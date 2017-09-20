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20 Eylül 2017 10:23

Keçiören Belediyesi’nden miniklere kırtasiye yardımı

Keçiören Belediyesi, ilköğretim haftası etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan Çağlar İlkokulu’nda 1.

Keçiören Belediyesi’nden miniklere kırtasiye yardımı

20 Eylül 2017 10:23

sınıfa başlayan miniklere kırtasiye yardımı yaparak heyecanlarına ortak oldu.


Şehit Kubilay Mahallesi’ndeki Çağlar İlkokulu’nda düzenlenen 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılı ilköğretim haftası açılış programına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, şube müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.


Keçiören genelinde 286 okulda 154 bin öğrencinin eğitim-öğretim dönemine başladığını ifade eden Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, "Bu istatistiklere sahip bir ilçe olarak sorumluluklarımızın farkındayız. 2018 yılı sonuna kadar tekli eğitime geçme yönündeki yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Başkan Ak’a teşekkür


Çocukların milli bir bilinçle yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ise, "Keçiören’de 56 ilin nüfusu kadar öğrenci var. Tekli eğitime geçilmesi hususunda valilik, belediye ve bakanlığımız nezdinde çalışmalarımız sonucu 47 yeni okulu Keçiören’e kazandıracağız. Özellikle okullara arsa tahsisi konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Gümüşdere Mahallesi’nde içerisinde Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesinin yer aldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü’nün temelinin atıldığına da dikkat çeken Işık, Keçiören, eğitim alanında güçleniyor mesajı verdi.


Okul Müdürü Adnan Yalçın, yeni okullarına kavuşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek "Atatürk’ün dediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak.Ülke kalkınması ve çağdaş uygarlık seviyesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Miniklere 11.000 adet kırtasiye paketi


Halk oyunları ekibinin ve gitar grubunun sahne aldığı programın ardından protokol tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi. Protokol katılımcıları daha sonra sınıflara girerek birinci sınıfa başlayan miniklere içerisinde kalem, silgi, kalemtıraş, defterden oluşan kırtasiye paketi dağıttı.


Miniklerin heyecanı gözlerine yansırken Keçiören Belediyesi, Keçiören genelinde tüm okullardaki 1. sınıflara 11.000 adet kırtasiye paketinin dağıtımını gerçekleştirdi.




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