Keçiören Belediyesinden miniklere okula alışma desteği

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özellikle birinci sınıfları saran eğitim heyecanına Keçiören Belediyesi de ortak oldu. Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü okul bahçelerine kurduğu stantla minikleri ve velileri yalnız bırakmayarak okula alışma süreçlerine destek oldu. Yeni dönemle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın başarı dileklerini de ileten Halkla İlişkiler ekibi, çocuklar ve velilere meyve suyu ikram edip okul heyecanlarını paylaşarak bilgilendirdi.

Çocuklara boyama kitabının da hediye edildiği etkinlikte çocukların heyecanı ve sevinci gözlerinden okunurken yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören genelinde 13 bin 350 çocuğumuz birinci sınıfa, ilk ve ortaöğretimde 155 bin çocuğumuz da yeni döneme başladı. Bizler okul açılmadan okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi noktasında gerekli çalışmalarımızı tamamlamıştık, çocuklarımız bu yıl bilgilerine yenilerini ekleyecek, yeni kazanımlar elde edecek, kabiliyetlerini keşfedecek ve eğitim yolculuğuna devam edecek. Tabii onlarla birlikte eğitim neferi öğretmenlerimiz de bu yolculuğun en büyük mimarı olacak. Velilerimizin de çocuklarımızın okul başarılarında önemli bir payı var. Bizler de 9 KEDEM (Keçiören Eğitme Destek Merkezi) şubemiz ile öğrencilerimizin okul derslerine yardımcı olmanın yanı sıra onları hayata hazırlayacak bilgiler kazandırıp, milli, manevi, ahlaki ve kültürel yönden gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Yeni eğitim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Çocuklarının ilk gün heyecanlarına ortak olan veliler de belediyenin bu desteğine tam not verdi.