Keçiören Belediyesi'nden Muharrem iftarı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muharrem Orucu İftar Programı'na katıldı. Keçiören Belediyesi tarafından ‘Gönül Belediyeciliği Muharrem Ayı Gönül Sofrası' kapsamında düzenlenen iftar programına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, mahalle muhtarları, Alevi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Davetliler; etsiz nohut yemeği, bulgur pilavı, ayran ve hoşaf ile kurulan sofrada iftar yaptı. İftar programı Alevi dedeleri tarafından okunan şükür duaları ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İmam Hüseyin adına okunan mersiyeler sırasında duygusal anlar yaşandı.

Muharrem orucunun, Ramazan orucundan sonra tutulan en değerli oruç olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İslam tarihinde en derin yaraların Kerbela ve Aşure sünnetinin yerine getirildiği Muharrem ayında gizli olduğunu belirtti.

“Bu millet garibin ve mazlumun yanındadır”

Bu milletin garibin ve mazlumun yanında olduğunun altını çizen Başkan Ak, “Bu millet öyle bir millettir ki asla zalimleri sevmez. Her zaman mazlumun, garibin yanında yer almayı bir vazife olarak görür. O sebepledir ki nerede bir yangın varsa, nerede bir garip feryadı duyuluyorsa orada olmayı kendine görev sayar” dedi.

En fazla yardım Keçiören Belediyesi'nden

Uluslararası platformda en fazla insani yardımı yapan ülkenin Türkiye olduğunu, belediyeler nezdinde de Keçiören Belediyesi olduğunu kaydeden Başkan Ak, “Çok şükür ki hem ülke olarak hem de Keçiören Belediyesi olarak en fazla insani yardımı mazlumlara ulaştırmanın gönül rahatlığı içerisindeyiz. Afrika'da açlık varsa, Arakan'da insanlar yakılıyorsa, Pakistan'da deprem olmuşsa, Açe'yi sel vurmuşsa, Bosna'da bir yetimin başı okşanacaksa bu millet koşar. Bombadan, ölümden, vahşetten kaçan kim varsa kapılarını açan yine bu aziz millettir. Öyleyse bizim yerimiz, zalimin karşısında cem olmak, mazlumun yanında safa durmaktır. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul buyursun. Kalbimizi daima mazlumdan yana, cesaretimizi Hazreti Hüseyin gibi zalime karşı dik tutmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Muharrem ayının Müslümanlar için önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise Keçiören'de tesis edilen hoşgörü ortamına vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.