Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca Keçiören’in Uyanış Mahallesi’nde 19 dönümlük alanda kurulu olan Evcil Hayvanlar Parkı, Ankara keçisinden Ankara kedisine, tavşanlardan midilli atlarına, köpekten balığa kadar birçok hayvan türünü bünyesinde barındırıyor.

Parkta yeni düzenlemeler yapıldığını belirten yetkililer, parka yeni hayvanlar kazandırdıklarını, park bünyesine yeni olarak deve, iguana ve fare türü bir hayvan olan Gine Pik’in yanı sıra yeni papağan türlerini getirdiklerini söyledi. Yetkililer, yapılan girişimler sonucunda da kanguru ve lamanın, parkın yeni üyesi olacağını belirtti. Parkta nesli tüketmekte olan çok sayıda hayvan türü de özel koruma altına alınıyor, bakım ve beslenmeleri sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurduğu ve onlarca türü bünyesinde barındıran Evcil Hayvanlar Parkı’nı, günde bin kişi ziyaret ediyor. Bilgisayar ve televizyondan uzaklaşarak, keçi yavruları ve deve yavrularının kafeslerine giren çocuklar, onları daha yakından tanıma ve dokunma imkanı buluyor. Parkta ayrıca nesli tükenme tehlikesi altında olan daha birçok hayvan da burada koruma altına alınarak, devamlılıkları sağlanıyor. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, 10.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlarken, eğitim döneminde öğrenciler için okullar tarafından düzenlenen turlarla da Başkentli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor.