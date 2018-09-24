Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, ''Türk Kızılayı'na destek olmak ve halkımızın daha da bilinçlenmesi için bu kampanyayı başlattık'' dedi.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kampanya için vatandaşlar 35 ünite, belediye personeli de 20 ünite kan bağışında bulundu.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz kan bağış standını ziyaret ederek, kan bağışı yapan gönüllü vatandaşları ve belediye personeline teşekkür etti. Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına her zaman destek olacaklarını belirten Yılmaz, ''Türkiye'de kan ihtiyacının karşılanması gönüllü bağışçılar tarafından yapılıyor. Türk Kızılayı'na destek olmak ve halkımızın daha da bilinçlenmesi için bu kampanyayı başlattık'' ifadelerini kullandı.

''Sadece ben değil herkes bir gün kana ihtiyaç duyabilir''

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üyelerinden Ayşegül Demir, gençlerin kan bağışı bilincinin geliştiğini belirterek, kan bağışı kampanyasına destek oldu. Yıl boyu devam edecek kan bağışı kampanyasına destek olmayı sürdüreceğini söyleyen Demir, ''İlk kez kan verdim ve bundan sonra da kan vermeye devam edeceğim. Sadece ben değil herkes bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Merkezin üyesi gençler olarak insanlara yararlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduk'' şeklinde konuştu.