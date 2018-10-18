Keçiören Mehmet Örücü İmam Hatip Ortaokulunda kodlama eğitimi

Keçiören Mehmet Örücü İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Ahsen Doğanay'ın öncülüğünde Codeweek 2018 etkinlikleri kapsamında kodlama hareketi başlatıldı. Öğrencilerin büyük ilgisini çeken etkinliklerde öğrencilere bilgisayarsız kodlama etkinlikleri, scratch ve ardunio çalışmaları yaptırıldı.

Dijital çağda doğan çocukların dijital makinelere ve hayat tarzına uyum sağlamaları bir önceki nesle göre daha kolay. Çocuklara erken yaşta programlama eğitimi verildiğinde sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme becerileri kazandırılıyor. Bu özelikte bireylerin yetişmesi sadece bilgisayar, yazılım alanında değil, tüm alanlarda fark oluşturuyor. Erken çocuklukta kodlama eğitimi çocuklara, Türkçe, matematik gibi alanlarda ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde, olaylar arasında ilişki kurup daha kısa sürede anlama ve sorunu çözebilme becerilerini kazandırmayı hedefliyor.