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14 Ağustos 2018 09:51

Keçiören Millet Kıraathanesi büyük beğeni topladı

Keçiören Belediyesi tarafından açılan Ankara’nın ilk millet kıraathanesi vatandaşlar tarafından çok sevildi.

Keçiören Millet Kıraathanesi büyük beğeni topladı

14 Ağustos 2018 09:51

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kıraathanemizin çok sevilip benimsenmesi bizleri de mutlu etti" dedi.


Fatih Kütüphanesinin alt katında 09.00 - 21.30 saatleri arası hizmet veren kıraathane özellikle gençlerin akınına uğruyor. Bir aydır faaliyette olan kıraathanede ücretsiz wi-fi, bilgisayar, kütüphane, ücretsiz çay gibi hizmetler sunulurken günde ortalama 150 kişi bu hizmetlerden faydalanıyor. Hafta sonu yoğunluğun neredeyse iki katına çıktığı kıraathaneye gelen Özlem Kaplan ev ortamı rahatlığında KPSS’ye hazırlanmak için geldiğini ifade ederek, ’’Bilgisayarlarda video ders dinleyebiliyoruz. İlk açıldığı andan itibaren buraya geliyorum, 24 saat açık olsa gelirim’’ ifadelerini kullandı.


Melike Koçak ise konforlu ve çalışanlarının güler yüzlü olduğu kıraathane için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ederken, eskiden ders çalışmak için dershaneye gittiğini artık kıraathane ile birlikte bu sorunun ortadan kalktığını dile getirdi. Kıraathanenin müdavimlerinden öğretmen Abdullah Köseoğlu kıraathanenin özellikle güvenli, nezih, ferah bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler için ideal olduğunun altını çizerken, kaymakamlık sınavlarına hazırlanan Ahsen Özel de beklentisinin çok üzerinde bir çalışma ortamı olduğunu vurguladı.


Günlük gazetelerini okumak isteyen emekliler de tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu kıraathaneyi mesken edinirken, Keçiören’in 51 mahallesi dışında çevre ilçelerden gelenler de oldukça fazla.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile birlikte Millet Kıraathanesini gezerek oradaki gençlerle sohbet eden Başkan Ak, kıraathane kültürünün Osmanlı döneminde de olduğunu belirterek, ’’Halka açık kıraathanemiz özellikle gençlere nezih, ferah bir ortamda birlikte çalışma imkanı sunarken, emekliler de burada gündemi değerlendirilip nitelikli zaman geçirebiliyorlar. Kıraathanemizin çok sevilip benimsenmesi bizleri de mutlu etti’’ şeklinde konuştu.




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