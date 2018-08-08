Keçiören Müftüsü için veda yemeği düzenlendi

İhsan İlhan’ın görev yerinin değişmesi sebebiyle veda yemeği düzenlendi.

Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın Alanya’ya tayininin çıkması nedeniyle Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda yemeğine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, yeni Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar ile İlhan’ın çalışma ekibi katıldı. Müftü İlhan’ın 6 yılda güzel işlere imza attığını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’e çok büyük faydalar sağlayan değerli bir insan için düzenlediğimiz bu yemek vesilesiyle yeni görevinde başarılar dilerken Keçiören’e hizmetleri için de teşekkür diyoruz. Cami temeli atma, Keçiören’deki Kur’an kursu sayısını artırma, 4-6 yaş grubundaki çocuklar için cami altlarına birimler açma gibi birçok önemli ve güzel işlere birlikte imza attık. Gelecek nesle sahip çıkma, onları motive etme adına hem İlçe Milli Eğitim hem de müftülükle diyalog halinde olmak ve onların önünü açmak da bizim görevlerimiz arasında” dedi.

İhsan İlhan’ın 15 Temmuz’da da devleti, ülkesi ve milletinin yanında olduğuna dikkat çeken Ak, helallik alarak, “Kendisini Büyük Selçuklu Devleti’nin önemli kalesi Alanya’ya uğurluyoruz. Alanya sadece turizmde değil tarihte de önemli bir yere sahip. İnşallah Alanya’nın il olması sonrası kendisi kurucu müftü olarak görevine devam eder” temennisinde bulundu.

Ak, kütüphanesinden eserler hediye etti

Başkan Ak, İlhan’a kendi kütüphanesinden Mevlana’dan Mesnevi, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu, Sezai Karakoç’un İslam’ın Dirilişi, Necip Fazıl Kısakürek’in Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar isimli eserleri hediye etti. Ak, Balkanlar’ın Müslümanlaşmasında önemli bir rol üstlenen Ahmet Yesevi’nin bir eseri ile Kabe’nin yıkandığı koku olan “miskat”ı da hediye ederken, yeni müftüye de başarılar diledi.

Keçiören Kaymakamı Bulut da nicelik ve nitelik olarak Keçiören’e önemli hizmetler veren Müftü İhsan İlhan’ın ilmi ile herkesi kendisine hayran bıraktığını vurgulayarak, “Kendisi mümtaz bir şahsiyet. Bizler de vatandaşa gerçek, doğru, temiz dini bilgiler sunma ve vatandaşın dini hizmetlerle ulaşma noktasında önemli bir noktadayız” ifadelerini kullandı.

Dr. İhsan İlhan yapılan her işin aşkla yapılması gerektiğini belirterek, “Sorumluluk aşkıyla çalışmaya ve gecesi gündüzü olmayan hizmete talibiz. Ülkemizin seçkin bir yeri olan Keçiören’e hizmet etmekten mutluluk duydum, çalışmalarımızla önde ve örnek olabiliyorsak bunda hepinizin emeği ve katkısı var” şeklinde konuştu.

İlhan, yeni müftüye görevinde başarılar diledi. Keçiören Müftülüğüne atanan Mehmet Şahin de desteklerinden ötürü Başkan Ak’a teşekkür ederken, İlhan’ın güzel hizmetlerini Alanya’ya taşıyacağından emin olduğunu ifade etti. Şahin, Keçiören’de 50’ye yakın cami inşaatı ve 4-6 yaş grubu Kur’an kursları için çalışmaların devam ettiği bilgisini de paylaştı.