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17 Temmuz 2018 13:15

Keçiören nefes alıyor

Keçiören Belediyesi, vatandaşın nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların neşeyle oynaması ve herkesin açık havada sporunu yapması için 4 yeni parkı daha Keçiörenlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Keçiören nefes alıyor

17 Temmuz 2018 13:15


Yenilenen ve yeni yapılan parklarla birlikte özellikle çocukların hem güvenle hem de yeşille iç içe oynayacakları alanları artıran Keçiören Belediyesi ekipleri, yeni parkların yapım çalışmasını da son hızla sürdürüyor. Sancaktepe Mahallesi 1596. Cadde üzerinde 9 bin 848 metrekare alan üzerine yapılan parkın içerisinde çocuk oyun alanı, oturma alanları, fitness seti, koşu yolu ve futbol sahası yer alacak. Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi’nde bin 506 metrekarelik alana ve Kanuni Mahallesi 1837. Sokak 470 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parklara ise çocuk oyun alanı, oturma alanları ve yürüyüş yolları yapılacak. Yayla Mahallesi 1486. Sokağa 2 bin 414 metrekare üzerine yapılan parkın çalışmaları ise devam ediyor.


Keçiören’deki park sayısının 462’ye ulaştığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Keçiörenlilerin hem güvenle hem de yeşille iç içe zaman geçirecekleri alanların sayısını artıyoruz. Çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile parklarımızı estetik ve görsel açıdan çok daha doyurucu hale getirirken, Keçiören’i de güzelleştirmeye ve doğa ile insanı buluşturmaya devam ediyoruz. Ayrıca donanımlarını yeniliyor, çocuklarımızın neşeyle oynamasını ve vatandaşlarımızın sabah sporunu, yürüyüşünü yapmasını amaçlıyoruz. Parklarımızı genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak inşa ediyoruz" diye konuştu.




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