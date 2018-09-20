İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keçiören park konserleri

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kültür etkinlikleri kapsamında yaz boyunca düzenledikleri park konserlerine ilişkin, ’’Yaz boyunca devam eden park konserlerimizden vatandaşlarımız ziyadesiyle memnun oldu’’ dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kültür etkinlikleri kapsamında yaz boyunca düzenledikleri park konserlerine ilişkin, ''Yaz boyunca devam eden park konserlerimizden vatandaşlarımız ziyadesiyle memnun oldu'' dedi.


Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşların yaz boyunca keyifli vakit geçirmesi için Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde düzenlenen park konseri, her hafta olduğu gibi bu hafta da hız kesmeden devam etti. Her Telden müzik grubu, şarkı ve türküleriyle sonbahar serinliğinde vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı.


Keçiörenlilerin gönlüne dokunacak sosyal ve kültürel etkinliklere imza atmayı sürdüreceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ''Vatandaşlarımız yazın eve kapanmak yerine parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Onların daha keyifli vakit geçirmeleri için biz de onlara müzikal şölen sunmaya başladık. Keçiören Belediyesi olarak sürdürdüğümüz tüm organizasyonlar vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh oranında bizde kanaat oluşturuyor. Yaz boyunca devam eden park konserlerimizden vatandaşlarımız ziyadesiyle memnun oldu. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.