Keçiören park konserleri

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kültür etkinlikleri kapsamında yaz boyunca düzenledikleri park konserlerine ilişkin, ''Yaz boyunca devam eden park konserlerimizden vatandaşlarımız ziyadesiyle memnun oldu'' dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşların yaz boyunca keyifli vakit geçirmesi için Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde düzenlenen park konseri, her hafta olduğu gibi bu hafta da hız kesmeden devam etti. Her Telden müzik grubu, şarkı ve türküleriyle sonbahar serinliğinde vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı.

Keçiörenlilerin gönlüne dokunacak sosyal ve kültürel etkinliklere imza atmayı sürdüreceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ''Vatandaşlarımız yazın eve kapanmak yerine parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Onların daha keyifli vakit geçirmeleri için biz de onlara müzikal şölen sunmaya başladık. Keçiören Belediyesi olarak sürdürdüğümüz tüm organizasyonlar vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh oranında bizde kanaat oluşturuyor. Yaz boyunca devam eden park konserlerimizden vatandaşlarımız ziyadesiyle memnun oldu. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.