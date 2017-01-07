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07 Ocak 2017 13:07

Keçiören sağlığınızı korur

Keçiören sağlığınızı korur

07 Ocak 2017 13:07

Keçiören Belediyesi, vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürürken, bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık veriyor.
Keçiören Belediyesi vatandaşın sağlığına yönelik hizmetlerini artarak sürdürürken Belediye sınırları içerisinde bulunan yatağa bağımlı, engelli ve bakıma muhtaç bin 885 kişiye de hasta nakil hizmeti verdi. Belediye ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetleri, STK aktiviteleri, amatör gruplar futbol müsabakalarında da sağlık ekiplerini hazır bulundurarak ilkyardım ve hemşire hizmeti sunuyor.
Keçiörenli’ye gözümüz gibi bakıyoruz
2016 yılında 2.909 kişi de Göz Polikliniğinde muayene olarak sağlıklarına kavuştu. Bilgilendirme ve sağlık kampanyalarına da duyarsız kalmayan Belediye, Sağlık Bakanlığı’nın organ bağışı ve Kızılıay’ın kan bağışı kampanyalarını destekleyici çalışmalar yapıyor. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM)de kanser taramaları gerçekleştirilirken kanserden nasıl korunacağına dair bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor.
Vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Toplum sağlığını korumak bireyin sağlığını korumakla başlar. Toplum sağlığını korumak için düzenli taramalarımız, bilinçlendirme çalışmalarımızla koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti veriyoruz" mesajı verdi.



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