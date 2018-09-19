Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları 1 Ekim'de açılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 1 Ekim'de açılacak olan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) için, ''Kurslar sonrası bugüne kadar kendi iş yerini açan ve evden satış yapanların sayısı 200'ü geçti'' dedi.

Özellikle kadın istihdamının güçlendirilmesi ve aile ekonomisine katkı sağlanması hedefiyle hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) 1 Ekim'de açılıyor. Kayıt işlemlerinin devam ettiği KEÇMEK'lere bilgi ve becerisini geliştirmek isteyenler herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın kayıt olabiliyor. Usta-çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda birleştiren KEÇMEK'lerde sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans gibi organizasyonlar da gerçekleştiriliyor.

''Kurslar sonrası bugüne kadar kendi iş yerini açan ve evden satış yapanların sayısı 200'ü geçti''

Bireylere artı değer katan ve tüm kursların ücretsiz olduğu KEÇMEK'lerde bu yıl 14 kurs merkezinde 59 branşta kurs açılacak. Ankara'da sadece KEÇMEK'te olan kurslar ise yabancılara Türkçe dil kursu, butik çikolata yapımı, Gaziantep mutfağı, sepet örücülüğü, kaligrafi ve zumba. Bu sene ilk defa açılacak kurslar arasında ise kick-box ve teakwando yer alıyor.

Kültürel mirası yaşatan sanat kurslarının da verildiği KEÇMEK'lere sadece Keçiörenlilerden değil, Ankaralılardan da talep olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ''Özellikle hanımlar bu kurslardan faydalanarak emeklerini üretime dönüştürüyorlar. Kurslar sonrası bugüne kadar kendi iş yerini açan ve evden satış yapanların sayısı 200'ü geçti. Bu da bizleri çok mutlu ediyor, yeni dönemde tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.