Keçiören şeffaf yönetimde Türkiye ikincisi

Türkiye'deki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yapılan çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip 30 ilçe arasına girmeyi başaran Keçiören, 'Yönetişim ve Saydamlık Endeksinde' ise Türkiye ikincisi oldu.

Altyapı, ulaşım, katılımcılık, şeffaf yönetim gibi 65 farklı kriterin baz alındığı İnsani Gelişme Vakfı tarafından açıklanan raporda belediye bilgi paylaşımı ve saydamlık, belediyeye erişim, belediyenin sosyal medya kullanımı, seçimlere katılım oranı ve gizli vatandaş endeksi gibi 5 alt kriteri kapsayan segmentte Keçiören tüm ilçelere fark atarak 2. sıraya yerleşti.

Belediye bilgi paylaşımı ve saydamlık endeksinde faaliyet raporlarına erişim, faaliyet raporunun yayınlanma takvimi, etkinliği, bütçe göstergelerinin ve performans tablolarının paylaşımı dikkate alınırken, belediye erişim endeksinde ise başkana mesaj iletme olanağı, belediye çağrı merkezinin varlığı, belediye internet sitesine farklı dillerde erişim olanağı, e-belediye varlığı ve mobil uygulama varlığı kriterleri esas alındı.

Gizli vatandaş sordu, Keçiören 2. oldu

Raporda en dikkat çekici bölüm ise gizli vatandaş endeksi oldu. 161 ilçe belediyesine telefon ve e-posta yoluyla aralarında; "Bir araştırma için belediyenizde bulunan aktif yeşil alan toplamını öğrenmeye ihtiyacım var?", "Önemli kararlar alırken hiç referandum veya kamuoyu araştırması yaptırdınız mı?", "Kız kardeşim engelli, tekerlekli sandalye yardımı yapar mısınız, nereye başvurmam lazım?", "Çöpler doğru dürüst toplanmıyor nereye başvurmalıyım?", "Sokak lambaları yanmıyor kimle görüşmeliyim?", "Böcek ilaçlama için nereye başvurmalıyım?", "Yapılan park çok bakımsız kim ilgileniyor?", "Anneme bakmak için yardıma ihtiyacımız var. Evde bakım hizmeti veriyor musunuz?", "Babamın diyalize gitmesi gerekiyor, belediye ambulans verir mi?", "Ev hanımıyım. Katılabileceğim bir mesleki kursunuz var mı?", "Kendi yaptığım takıları satmak istiyorum. Bunun için kermes veya düzenli bir organizasyonunuz var mı?" sorularının olduğu toplam 18 senaryo soru yöneltildi.

Bütün bu kriterler ve gizli vatandaşların soruları neticesinde Keçiören, İstanbul Çekmeköy'ün ardından 2. sıraya yerleşti.

"Başarımız takdir görüyor"

Özellikle gizli vatandaş endeksinin araştırmada önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Standartlar üstü hizmet verme gayretiyle vatandaşlarımızın her konudaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu araştırma da göstermiştir ki belediye yönetiminde şeffaflık ve katılımcılık ilkesi ile 'temiz belediyecilik güçlü yerel yönetim' doğrultusunda hareket ediyoruz. Senaryo soruların çeşitliliğine bakılırsa Keçiören'in temizlik, sosyal yardım, altyapı, eğitim, sağlık, dezavantajlı kesimlere ulaşma, yeşil alan konusundaki başarısı gizli vatandaşları da memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.