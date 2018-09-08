Keçiören, yaz konseriyle cezbetti

Şehrin ortasında, doğal yaşamla müziği iç içe sunan Gümüşdere Ihlamur Vadisi ise yaz şölenlerine ev sahipliği yapıyor.

‘Her Telden’ coşturdu

Keçiören Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen açık hava konserleri bu hafta da büyük ilgiyle karşılandı. Açık hava konserinde sahne alan müzik grubu, Keçiörenliler tarafından büyük beğeniyle dinlenen Her Telden Müzik Grubu’ydu. Grup, her türden şarkı ve türkülerle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Yazın sona erdiği bugünlerde açık havada gerçekleştirilen konseri fırsata çeviren vatandaşlar ise hem eğlendi hem de duygusal anlar yaşadı. Canlı performansıyla yaklaşık üç saat sahnede kalan Her Telden Müzik Grubu, konser sonunda müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Doğa ile müzik iç içe

Vatandaşları stresli kent yaşamından bir nebze olsun uzaklaştırmak için konser alanı olarak Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin tercih edildiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Konserler insanlarımızın duygularına temas eden, kimi zaman coşkulu kimi zaman da hüzünlü anlara sahne olan önemli organizasyonlardır. Türkülerin, şarkıların ve her türlü ezgilerin vatandaşla buluşma noktası haline gelen Gümüşdere Ihlamur Vadimiz de bu organizasyonlara ev sahipliği yapmaya gayet elverişli olduğu için vatandaşlarımız büyük teveccüh gösteriyor. Vatandaşlarımızın yüzlerinde beliren memnuniyet de beni ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

Konser sırasında hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Ak, çocuklardan büyük ilgi gördü.