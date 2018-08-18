Keçiören, Yeşil Gün’e seferber oldu

Vatandaşlara hizmetin yanı sıra halkın gönlünü kazanmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, doğaya ve çevreye olan duyarlılığı artırmak için başlatılan Yeşil Gün Projesiyle, Keçiören’in caddelerinin ve sokaklarının temiz kalmasına dikkat çekildi.

Ufuktepe Yeşil Gün’e uyandı

İkincisi Ufuktepe’de hayata geçirilen Yeşil Gün Projesi’ne Keçiören Belediyesi’nden 300 personel ve 60 araç katıldı. Ufuktepe’de gerçekleştirilen altyapı ve sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalar 2 gün sürdü.

‘Belediye hizmetinin gitmediği yer kalmasın’ anlayışıyla farkındalık oluşturan Yeşil Gün Projesi, çocuk parklarından ağaçlandırma çalışması yapılan alanlara, yeni açılan yollardan sosyal tesislere kadar birçok alanda, temizliğin ve düzenin temini için vatandaşları seferber etti. Başkan Ak’ın öncülüğünde gerçekleştirilen projenin örnek olması bekleniyor.

“Gönlünü vermedikçe, gönül bulamazsın”

Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen birçok projeye olduğu gibi, çevreye duyarlılığı artırmak için başlatılan Yeşil Gün Projesi’ne de önderlik eden Başkan Ak, “Atalarımızın da söylediği gibi, aslan yattığı yerden belli olur. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, Keçiören caddelerinin ve sokaklarının temizliği, düzeni, estetik değerlere uygunluğu oldukça önem verdiğimiz konulardan biridir. Vatandaşlarımızın temiz caddelerde ve sokaklarda rahatça dolaşabildiği, oyun parklarında çocuklarını rahatlıkla eğlendirebildiği, sosyal ve kültürel tesislerimizden ücretsiz bir şekilde istifade edebildiği bir Keçiören için azami gayretle çalışıyoruz. Ayrıca gerçekliği inkar edilemez bir konu var ki, Mevlana’nın deyimiyle, ‘gönlünü vermedikçe, gönül bulamazsın.’ Biz milletimize, vatandaşlarımıza gönülden bağlıyız. Ortaya koyduğumuz eserleri ve sunduğumuz belediye hizmetlerini gönüllere dokunarak tesis ediyoruz. Gönül verdiğimiz projelerimize vatandaşlarımızı da dahil ederek, vatandaşlarımızın ilçemizdeki tüm maddi ve manevi değerlerimize karşı aidiyet duygusunu kamçılıyoruz” dedi.

Yeşil Gün Projesi’yle mahallelerde yapılan peyzaj, yol asfaltlama, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için o gün doğan çocukların doğum gününü kutlamaları ve çeşitli ev ziyaretleri de gerçekleştirildi.