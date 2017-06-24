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24 Haziran 2017 11:55

Keçiören zabıtasından bayram denetimleri

Keçiörenli vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 çalışan Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

Keçiören zabıtasından bayram denetimleri

24 Haziran 2017 11:55


Bayram öncesi özellikle gıda ürünlerinin satışında yaşanan artışları dikkate alan Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, oluşturduğu gece ve gündüz ekiplerince denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle tatlı, pasta ve şekerleme imalathaneleri gibi bayram alışverişlerinde öne çıkan ürünlerin satıldığı iş yerlerini sıkı denetimlere tabi tutan ekipler, üretim aşamasında kullanılan tüm ürünlerin kullanılabilirliği, satışa sunulan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafazası, depolanması, çalışan personelin kılık-kıyafeti ile genel temizlik ve hijyen durumlarını titiz bir kontrolden geçiriyor.


Zabıta ekipleri ayrıca işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vererek, tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılarda da bulunuyor.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Zabıta denetim ekiplerimiz gece gündüz görevlerinin başında. Zabıta denetim ekiplerimizin yanı sıra, 12 kişilik tam donanımlı zabıta motorize ekiplerimiz de bayram süresi boyunca bu ekiplere destek için görevde olacaklar. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” mesajını verdi.


Vatandaşların şikayetlerini Keçiören Zabıta Müdürlüğü’nün gün boyu kesintisiz hizmet veren 361 06 06 numaralı telefonuna iletebileceklerini söyleyen Mustafa Ak, “Denetimlerdeki asıl amacımız ceza kesmek değil, halkımızın sağlığını korumak ve gözetmek. Keçiören Belediyesi olarak Ramazan Bayramı süresince ve bayram sonrasında da denetimlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz” dedi.




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