Keçiören zirveyi bırakmıyor

Yaz aylarında Keçiören'de 5 bin 559 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre Keçiören, bahar aylarındaki konut satışında şampiyon olarak yine bir başarıya imza attı. Keçiören'de Haziran'da 1 bin 960, Temmuz'da 2 bin 62, Ağustos'ta da bin 537 konut satıldı. Keçiören'i sırasıyla Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut takip etti. Çankaya'da 3 ayda, toplam 4 bin 952, Mamak'ta 4 bin 773, Yenimahalle'de 3 bin 787 ve Etimesgut'ta ise 3 bin 129 adet konut satıldı.

Eylül ayında da konut satışlarında zirve yine Keçiören'in oldu. Keçiören'de sonbaharın ilk ayında 1 bin 843 konut satılırken, onu sırasıyla Mamak, Çankaya, Yenimahalle takip etti.

"Keçiören güvenli, huzurlu bir yer"

Sosyal alan yatırımları, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2.2 metrekareden 7 metrekareye çıkması, okul, ulaşım ve sağlık alanındaki yatırımlar ve gönül belediyeciliğinin ön plana çıkmasının bunda etkili olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Göreve geldiğimiz 2009 yılında belediyenin tüm imkanları kent girişine harcanmıştı. Biz ise tüm Keçiören'i bir bütün olarak ele aldık ve yatırımlarımızı ilçenin geneline yaydık. Bu da Keçiören'in tamamında topyekün bir kalkınma getirdi. Tek mahallenin değil, tüm Keçiören'in belediyesi olduk. Hem gayrimenkul yatırımı hem de Ankara'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yaptığı çalışmalarla bölgesini kalkındırmak, değerli hale getirmektir. Keçiören'in giderek tercihlerde ilk sıraya yerleşmesi, şehircilik anlayışımızın doğru olduğunun da göstergesi. Keçiören güvenli, huzurlu bir yer. Ayrıca, Keçiören'de lüks konutlar da yapılıyor, insanların hayat standartları yükseldi, bu konutlara da oldukça talep var" dedi.

Ak, Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Taha Akgül Spor Salonu, Kartaltepe Kent Ormanı, Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi gibi prestijli yatırımların yanı sıra Ovakent Projesi, Hacıkadın Kentsel Dönüşüm çalışmalarının başlamasının da konut satışına yansıdığını belirtti.