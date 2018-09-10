Keçiören'de 12. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı

Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı'nda oluşturduğu stantla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu fuarda hizmet ettiğimiz süre boyunca ortaya koyduğumuz faaliyetleri Ankaralılara tanıtma imkanı bulduk" dedi.

Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı'nda oluşturduğu stantla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

Keçiören'in çehresini değiştiren yeşil alanların, çocuk oyun parklarının, mahalle konaklarının, müzelerin, gençlik merkezlerinin, aqua parkların, KEDEM ve KEÇMEK gibi yılın 12 ayı faaliyet sürdüren ücretsiz eğitim merkezlerinin, geri dönüşüm ve el sanatları atölyesinin, kent ormanlarının tanıtımı yapılarak vatandaş bilgilendirildi. Ödüllü proje Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin büyük ilgi gördüğü fuarda el broşürleri, tanıtım kitapçıkları ve LED ekranda döndürülen tanıtım filmleri Keçiören'i merak edenler için kolaylık sağladı. Doğal dokuyu koruyarak ilçenin çehresini güzelleştirmeyi hedefleyen belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak sosyal, kültürel ve eğitsel yatırımların yanı sıra bu yatırımların modern şehir anlayışına uygunluğunu her mecrada tanıtmak gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerin yalnızca alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile çevre düzenlemeden ibaret olmadığını kaydeden Başkan Ak, "Keçiören'e yaklaşık 10 yıldır hizmet ediyoruz. Sokakta vatandaşlarımızla hasbihal ederken onlardan aldığım geri bildirim büyük bir aile fotoğrafını ortaya koyuyor. İhtiyaç sahiplerine verilen sosyal desteklerden tutun da gençlerimizin ve yaşlılarımızın hoşça vakit geçireceği alanları tesis etmiş olmak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu fuarda da hizmet ettiğimiz süre boyunca ortaya koyduğumuz faaliyetleri Ankaralılara tanıtma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.