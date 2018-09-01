Keçiören’de 120 filmi ile açık havada tarihe yolculuk

Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanında buluşturan açık hava sinema akşamlarında yönetmenliğini ve senaristliğini Özhan Eren’in üstlendiği 2008 yapımı 120 filmi beyazperdeye yansıtıldı. Sarıkamış Harbini anlatan filmin başrollerini Özge Özberk, Burak Sergen ve Cansel Elçin paylaşıyor. Vatandaşlara mısır, çekirdek ve su ikramının yapıldığı gecede nostaljik sinema atmosferi eşliğinde birlikte film izlemenin keyfi yaşanıyor.

Nostaljik bir geleneği Keçiören’de tekrar hayata geçirdiklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Birbirinden güzel filmleri aileleri ve dostlarıyla izlerken hem geçmişi yad ediyorlar hem de yeni nesil bu geleneği tanıyor. Açık havada sinema izlemenin nostaljisini yaşıyor. Açık hava sinema akşamlarımızda toplamda 18 filmi vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

Açık hava sinemasında bu hafta gösterime girecek diğer filmler ise 2000 yılı yapımı Vizontele ve 2008 yılı yapımı Devrim Arabaları olacak.