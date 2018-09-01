Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 09:39

Keçiören’de 120 filmi ile açık havada tarihe yolculuk

Keçiören Belediyesi açık hava sinema akşamları beşinci haftasında da Türk sinemasının birbirinden başarılı yapımlarını sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Keçiören’de 120 filmi ile açık havada tarihe yolculuk

01 Eylül 2018 09:39


Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanında buluşturan açık hava sinema akşamlarında yönetmenliğini ve senaristliğini Özhan Eren’in üstlendiği 2008 yapımı 120 filmi beyazperdeye yansıtıldı. Sarıkamış Harbini anlatan filmin başrollerini Özge Özberk, Burak Sergen ve Cansel Elçin paylaşıyor. Vatandaşlara mısır, çekirdek ve su ikramının yapıldığı gecede nostaljik sinema atmosferi eşliğinde birlikte film izlemenin keyfi yaşanıyor.


Nostaljik bir geleneği Keçiören’de tekrar hayata geçirdiklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Birbirinden güzel filmleri aileleri ve dostlarıyla izlerken hem geçmişi yad ediyorlar hem de yeni nesil bu geleneği tanıyor. Açık havada sinema izlemenin nostaljisini yaşıyor. Açık hava sinema akşamlarımızda toplamda 18 filmi vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.


Açık hava sinemasında bu hafta gösterime girecek diğer filmler ise 2000 yılı yapımı Vizontele ve 2008 yılı yapımı Devrim Arabaları olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç