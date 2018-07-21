Keçiörende açık hava sinema akşamları

Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanında buluşturan açık hava sinema akşamlarının ilk gününde yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi beyazperdeye yansıtıldı. Cahit Berkay’ın müziklerini yaptığı ve Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan efsane filmin başrollerini Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin paylaşıyor. Vatandaşlara mısır ikramının yapıldığı gecede nostaljik sinema atmosferi tekrar yaşatılırken, birlikte film izlemenin de keyfi paylaşılıyor. Açık hava sinemasının geçmişte sıkça rastlanan bir eğlence olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Birbirinden güzel filmleri aileleri ve dostlarıyla izlerken hem geçmişi yad ediyorlar hem de yeni nesil bu geleneği tanıyor. Açık havada sinema izlemenin nostaljisini yaşıyor" ifadelerinde bulundu.

Açık hava sineması altı hafta boyunca her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri akşam saat 21.00’de Keçiörenli’lerle buluşacak. Yazlık sinemada bu hafta Züğürt Ağa ve Propaganda filmleri gösterilecek.