Keçiören’de Anneler Gününe özel huzurevi ziyareti

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde yapılan Anneler Günü kutlamasında Başkan Ak ve eşi Hatice Ak ile Bakan Sarıeroğlu güngörmüş annelerin ellerini öperek hayır duasını aldılar. Bakan Sarıeroğlu “Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdim” diyerek eşarp hediye etti. Bakan Sarıeroğlu, ikinci baharını yaşayan güngörmüş büyüklerinin hatırlarını sorup sohbet ettikten sonra bir istekleri olup olmadığını da sordu.

“Annelerimizin kıymetini bilelim” diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, "Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Onlar bizim hayır kapımız, onların duasını almak önemli. Onların büyük bir nimet olduğunu idrak edelim. Buraya sık sık gelerek anne ve babalarımızın evlat özlemini gidermeye çalışıyoruz. Biz kendilerinin evladı olduğumuzu söylüyoruz, ama hiçbir şey gerçek evladın yerini tutmuyor. Bizim kültürümüzde geniş aile kavramı vardır. Bütün evlatların anne babalarına evlerinde bakmalarını diliyorum. Çünkü onlar cennetin anahtarıdır" diye konuştu.

Tek tek ilgilendiği annelere hediyeler de veren Başkan Ak, “En güzel hediye hatırlamaktır, bu güzel günde onları hatırlayın ve sevginizi gösterin” mesajı da verdi.

Eşi Hatice Ak ve AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Şule Küçükateş ile birlikte Keçiören’in tema vadisi Gümüşdere Ihlamur Vadisinde güzel havanın tadını çıkaranların da Anneler Gününü kutlayan Ak, onlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletip karanfil hediye etti. Baharın tadını ailecek Vadide çıkaran vatandaşlar da Başkan Ak’a teşekkür edip sevgi gösterisinde bulunarak bol bol fotoğraf çektirdiler. Çocuklara da karanfil veren Ak, “Bu karanfilleri annenize götürün ve onu ne kadar sevdiğinizi söyledin” dedi.